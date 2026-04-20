Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler AUZEF vize sınav yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

AUZEF vize sınav yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

AUZEF öğrencileri için vize heyecanı başlıyor! İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan duyuru ile 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde yapılacak bahar dönemi ara sınavlarına ait sınav giriş belgeleri yayınlandı. Öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra numarası gibi kritik bilgileri içeren belgelerini AKSİS üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi nereden alınır? Sınav yerleri nasıl sorgulanır? İşte sınav öncesi bilmeniz gerekenler...

Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 13:49
AUZEF vize sınav yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

AUZEF sınav giriş belgesi 2026 bahar dönemi ara sınavları öncesinde öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek vize sınavlarına ait sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrenciler sınav merkezi, bina, salon ve sıra numarası gibi bilgileri AKSİS sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. "AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?" ve "Sınav yerleri nereden öğrenilir?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. AUZEF vize sınavı öncesi giriş belgesi sorgulama ekranı ve adım adım belge alma işlemleri öğrenciler için büyük önem taşıyor.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

AUZEF sınav giriş belgeleri fiziksel olarak adrese gönderilmemektedir. Adayların belgelerini dijital ortamdan almaları gerekmektedir:

  1. auzefsinav.istanbul.edu.tr adresine gidin.
  2. AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yapın.
  3. Menüden "Sınav Giriş Belgesi" sekmesine tıklayarak belgenizi görüntüleyin.
  4. Belgenin dökümünü yazıcıdan almayı unutmayın (Sınav günü yanınızda bulundurmanız zorunludur).

AUZEF 2026 BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

İstanbul Üniversitesi AUZEF akademik takvimine göre Bahar Dönemi sınav tarihleri şu şekildedir:

Ara Sınav (Vize): 25 - 26 Nisan 2026

Bitirme Sınavı (Final): 06 - 07 Haziran 2026

Bütünleme Sınavı (Telafi): 11 - 12 Temmuz 2026

SINAV GÜNÜ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Gerekli Belgeler: Sınava girebilmek için yanınızda Sınav Giriş Belgesi ve Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Pasaport veya Sürücü Belgesi) bulunmalıdır. Adayların sınav başlamadan en az 30 dakika önce sınav binasında hazır bulunmaları tavsiye edilir. Vize sınavları Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturum halinde gerçekleştirilebilir.

