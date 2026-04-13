Okullar ne zaman kapanacak? 2026 2. dönem ne zaman bitiyor?

Okullar ne zaman kapanacak? 2026 2. dönem ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimiyle birlikte, milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği tatil tarihleri netleşti. Eğitim yılının sonuna yaklaşırken "Okullar ne zaman kapanacak?" ve "Yaz tatili ne zaman?" soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte MEB 2025-2026 iş takvimi ve tatil tarihleri...

2025-2026 eğitim-öğretim yılı maratonunda sona doğru yaklaşılıyor! Öğrenciler ikinci dönem ara tatilini geride bırakırken, gözler şimdi yılın en uzun tatili olan yaz tatiline çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre karneler bu yıl Haziran ayı içerisinde dağıtılacak. Peki, "Okulların kapanış tarihi ne zaman?" ve "Karneler saat kaçta verilecek?" İşte öğrenci, veli ve öğretmenlerin bilmesi gereken tüm tatil detayları...

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte sona erecektir. Bu tarih itibarıyla milyonlarca öğrenci için yaklaşık üç ay sürecek olan yaz tatili başlayacaktır.

2. DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erdi.

MEB 2025-2026 TAKVİMİ

2026 Ramazan Bayramı Tatili

  • 19 Mart 2026 Perşembe arife (ikinci dönem ara tatili)
  • 20 Mart 2026 Cuma bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)
  • 21 Mart 2026 Cumartesi bayramın 2. günü
  • 22 Mart 2026 Pazar bayramın 3. günü

2026 Kurban Bayramı Tatili

  • 26 Mayıs 2026 Salı arife (iş günü, yarım gün tatil)
  • 27 Mayıs 2026 Çarşamba bayramın 1. günü (iş günü, tatil)
  • 28 Mayıs 2026 Perşembe bayramın 2. günü (iş günü, tatil)
  • 29 Mayıs 2026 Cuma bayramın 3. günü (iş günü, tatil)
  • 30 Mayıs 2026 Cumartesi bayramın 4. günü

2026 Yılı Diğer Tatil Günleri

  • 1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı Tatili
  • 23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs 2026 Cuma: İşçi Bayramı
  • 19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Fenerbahçe'den şampiyonluk transferi!
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki transfer derbisi!
DİĞER
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
Müzakere masası çöktü ateşkes risk altında! Hürmüz'de abluka zamanı: Bayrak ayrımı olmayacak
G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri! "Yüzde 99..."
G.Saray'dan stopere dünyaca ünlü 2 aday!
F.Bahçe: Ederson'a yabancı madde atan şahıs... F.Bahçe: Ederson'a yabancı madde atan şahıs... 17:11
Dünya Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası! Dünya Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası! 16:54
İşte millilerin maçlarını oynayacağı statlar! İşte millilerin maçlarını oynayacağı statlar! 16:52
Ertuğrul Doğan'dan ekonomik destek çağrısı! Ertuğrul Doğan'dan ekonomik destek çağrısı! 15:21
Premier Lig'de Arsenal kaybetti! Premier Lig'de Arsenal kaybetti! 15:10
Yapay zekadan son 5 hafta için şampiyonluk tahmini! Yapay zekadan son 5 hafta için şampiyonluk tahmini! 15:06
Daha Eski
TBF duyurdu! Alper Yılmaz ile yollar ayrıldı TBF duyurdu! Alper Yılmaz ile yollar ayrıldı 14:36
Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi! Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi! 14:33
Manisa Basket'ten önemli galibiyet! Manisa Basket'ten önemli galibiyet! 14:13
Aras Kargo'da filede Avrupa sevinci! Aras Kargo'da filede Avrupa sevinci! 14:08
G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri! "Yüzde 99..." G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri! "Yüzde 99..." 14:05
Aysel Özgan'ın hedefi! Aysel Özgan'ın hedefi! 14:02