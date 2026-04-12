Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Canlı altın takibi: Çeyrek altın kaç TL? Gram altın fiyatı

Canlı altın takibi: Çeyrek altın kaç TL? Gram altın fiyatı

Altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler ve yerel ekonomik verilerle birlikte yönünü tayin etmeye devam ediyor. Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, 12 Nisan Pazar günü de en çok araştırılan konular arasında ilk sırada yer alıyor. Özellikle çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki anlık değişimler, düğün hazırlığı yapanlar ve birikimini değerlendirmek isteyenler için büyük önem taşıyor. Peki, bugün altın ne kadar? İşte güncel alış-satış listesi...

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 06:51 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2026 15:16
Canlı altın takibi: Çeyrek altın kaç TL? Gram altın fiyatı

Altın piyasası 12 Nisan Pazar günü, dünkü hareketli kapanışın ardından sessizliğe büründü ancak rakamlar zirveye yakın seyrediyor. Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul'da en düşük 6 milyon 810 bin, en yüksek ise 6 milyon 863 bin 900 lirayı gören kilogram altın, günü 6 milyon 863 bin 700 liradan noktaladı. Küresel piyasalarda ons altının 4.780 dolar seviyelerinde tutunması, iç piyasada gram altını 6.850 TL bandının üzerine taşıdı. İşte düğün sezonu öncesi birikim yapmak isteyenler ve yatırımcılar için 12 Nisan 2026 güncel altın alış-satış tablosu...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.811,84 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.812,73 TL

12 NİSAN PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,59 (Alış) - 44,63 (Satış)

◼EURO: 52,33 (Alış) - 52,57 (Satış)

◼STERLİN: 59,91 (Alış) - 60,27 (Satış)

Canlı altın fiyatları 12 Nisan 2026

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 781 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 781 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6 milyon 863 bin 700 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,4845, satışta 44,6628 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,4791, satışta 44,6573 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1733, sterlin/dolar paritesi 1,3470 ve dolar/yen paritesi 159,083 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 düşüşle 93,4 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (12 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6.811,84 TL 6.812,73 TL
Çeyrek Altın 11.166,00 TL 11.454,00 TL
Yarım Altın 22.399,00 TL 22.839,00 TL
Tam Altın 43.977,84 TL 44.870,93 TL
Ata Altın 45.352,15 TL 46.522,62 TL
22 Ayar Bilezik 6.202,37 TL 6.249,30 TL
Gümüş 108,77 TL 109,04 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 12 Nisan Pazar günü saat 15.10 itibarıyla alınmıştır.

