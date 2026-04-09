Karınca yuvaları hangi yönü gösterir? Karınca yuvası ağzı nereye bakar?

Gps veya pusulanızın olmadığı bir durumda, yönünüzü bulmak için etrafınızdaki küçük dostlarımıza bakmanız yeterli olabilir. Karıncalar, yuvalarını inşa ederken güneş ışığından maksimum verim almak ve soğuk rüzgarlardan korunmak için milimetrik bir hesaplama yaparlar. Peki, bir karınca yuvasına baktığınızda kuzeyi ve güneyi nasıl ayırt edersiniz? İşte doğada hayatta kalma rehberinin en temel kuralı...

KARINCA YUVALARININ AĞZI HANGİ YÖNÜ GÖSTERİR?

Karınca yuvaları, güneş ışınlarının en dik ve sıcak geldiği yönü esas alarak inşa edilir. Bu nedenle:

Karınca yuvalarının giriş kapısı her zaman GÜNEY yönüne bakar. Karıncalar, larvalarının gelişimi için gerekli olan sıcaklığı bu sayede sağlarlar. Karıncaların yuvayı kazarken dışarı çıkardıkları topraklar ise girişin tam tersi istikamete, yani KUZEY yönüne yığılır. Bu toprak yığını, yuvayı kuzeyden gelen soğuk rüzgarlara karşı bir kalkan gibi korur.

DOĞADA BAŞKA NASIL YÖN BULUNUR?

Karınca yuvaları dışında doğanın sunduğu diğer yön bulma ipuçları ise şunlardır:

Yosunlar: Ağaçların ve taşların güneş görmeyen, nemli kalan kuzey tarafları yosun tutar.

Ağaç Dalları: Ağaçların güney yönüne bakan dalları, güneşten daha fazla yararlandığı için kuzeydeki dallara göre daha gür ve uzundur.

Müslüman Mezarları: Mezarların baş kısmı batıyı, ayak kısmı doğuyu, yüzü ise güneyi (Kıble) gösterir.

Kutup Yıldızı: Gece vakti gökyüzünde en parlak görünen ve yer değiştirmeyen Kutup Yıldızı her zaman kuzey yönünü işaret eder.