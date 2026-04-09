Ziraat Türkiye Kupası
Karınca yuvaları hangi yönü gösterir? Karınca yuvası ağzı nereye bakar?

Doğada yön bulma yöntemleri arasında en ilginç ve güvenilir yöntemlerden biri olan karınca yuvaları, teknolojiye erişimin olmadığı anlarda hayat kurtarıcı bir pusula görevi görüyor. Özellikle doğa sporlarıyla ilgilenenler ve yönünü kaybedenler için "Karınca yuvaları hangi yönü gösterir?" sorusunun yanıtı hayati önem taşıyor. İşte doğanın sessiz rehberleri karıncaların yuva mimarisine dair bilinmesi gerekenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 21:00 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2026 17:58
Gps veya pusulanızın olmadığı bir durumda, yönünüzü bulmak için etrafınızdaki küçük dostlarımıza bakmanız yeterli olabilir. Karıncalar, yuvalarını inşa ederken güneş ışığından maksimum verim almak ve soğuk rüzgarlardan korunmak için milimetrik bir hesaplama yaparlar. Peki, bir karınca yuvasına baktığınızda kuzeyi ve güneyi nasıl ayırt edersiniz? İşte doğada hayatta kalma rehberinin en temel kuralı...

KARINCA YUVALARININ AĞZI HANGİ YÖNÜ GÖSTERİR?

Karınca yuvaları, güneş ışınlarının en dik ve sıcak geldiği yönü esas alarak inşa edilir. Bu nedenle:

Karınca yuvalarının giriş kapısı her zaman GÜNEY yönüne bakar. Karıncalar, larvalarının gelişimi için gerekli olan sıcaklığı bu sayede sağlarlar. Karıncaların yuvayı kazarken dışarı çıkardıkları topraklar ise girişin tam tersi istikamete, yani KUZEY yönüne yığılır. Bu toprak yığını, yuvayı kuzeyden gelen soğuk rüzgarlara karşı bir kalkan gibi korur.

DOĞADA BAŞKA NASIL YÖN BULUNUR?

Karınca yuvaları dışında doğanın sunduğu diğer yön bulma ipuçları ise şunlardır:

Yosunlar: Ağaçların ve taşların güneş görmeyen, nemli kalan kuzey tarafları yosun tutar.

Ağaç Dalları: Ağaçların güney yönüne bakan dalları, güneşten daha fazla yararlandığı için kuzeydeki dallara göre daha gür ve uzundur.

Müslüman Mezarları: Mezarların baş kısmı batıyı, ayak kısmı doğuyu, yüzü ise güneyi (Kıble) gösterir.

Kutup Yıldızı: Gece vakti gökyüzünde en parlak görünen ve yer değiştirmeyen Kutup Yıldızı her zaman kuzey yönünü işaret eder.

Adnan Polat'tan adaylık açıklaması!
Buruk için bomba iddia! Dünyaca ünlü ismin yerine...
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Orta Doğu'da ateşkes Hürmüz'de kilit | Trump'tan anlaşma mesajı: ABD askerleri bölgede kalacak
F.Bahçe bombayı patlatıyor! Rekor bonservisle gelecek
Felipe Melo'dan F.Bahçe'ye gönderme!
Felipe Melo'dan F.Bahçe'ye gönderme! Felipe Melo'dan F.Bahçe'ye gönderme! 18:53
Fırtına'nın Alanyaspor mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Alanyaspor mesaisi sürüyor! 18:37
Adnan Polat'tan adaylık açıklaması! Adnan Polat'tan adaylık açıklaması! 18:09
Taylan Bulut maç kadrosundan çıkarıldı Taylan Bulut maç kadrosundan çıkarıldı 17:53
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic'le sözleşme yeniledi Kasımpaşa, Haris Hajradinovic'le sözleşme yeniledi 17:48
F.Bahçe Beko-Real Madrid | CANLI (EuroLeague) F.Bahçe Beko-Real Madrid | CANLI (EuroLeague) 17:44
Daha Eski
Yazgan'dan Kocaelispor maçı öncesi flaş sözler! Yazgan'dan Kocaelispor maçı öncesi flaş sözler! 17:30
İlhan Parlak'tan flaş F.Bahçe itirafı! İlhan Parlak'tan flaş F.Bahçe itirafı! 16:59
Tedesco'dan radikal karar! Kalan maçlarda... Tedesco'dan radikal karar! Kalan maçlarda... 16:08
Devler Ligi'nden Uğurcan paylaşımı! Devler Ligi'nden Uğurcan paylaşımı! 16:03
Antalyaspor Beşiktaş maçına hazır Antalyaspor Beşiktaş maçına hazır 15:23
F.Bahçe'de Skriniar endişesi! F.Bahçe'de Skriniar endişesi! 15:05