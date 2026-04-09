Ziraat Türkiye Kupası
Deprem son dakika! 9 Nisan az önce deprem mi oldu, nerede? Kaç şiddetinde?

Nisan ayının ikinci haftasında yer kabuğu hareketliliği denizlerimizde yoğunlaştı. 9 Nisan 2026 sabahı paylaşılan verilere göre; Ege Denizi'nde 2.9, Şırnak Silopi sınırında ise 2.6 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Gece yarısı Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde meydana gelen mikro sarsıntı ise bölge halkı tarafından yakından takip edildi. Vatandaşlar "az önce deprem mi oldu" ve "en son nerede deprem oldu" sorularına yanıt ararken anlık son depremler listesi ve tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 07:22 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 07:25
Deprem haberleri son dakika... 9 Nisan Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Türkiye'nin kıyı şeridi ve sınır hatlarında hareketlilik yaşanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilerine göre; gecenin en dikkat çeken sarsıntısı saat 01:46'da Ege Denizi açıklarında yerin 7 km derinliğinde 2.9 büyüklüğünde gerçekleşti. Marmara Denizi'nde ise Gemlik Körfezi Mudanya açıklarında saat 00:10'da kaydedilen 1.4 büyüklüğündeki mikro sarsıntı, düşük şiddetine rağmen sismik takip listelerinde yerini aldı. Ayrıca Şırnak Silopi sınırına yakın Irak Ninova bölgesinde yaşanan 2.6'lık deprem sınır hattında hissedildi. İşte 9 Nisan 2026 itibarıyla verilere yansıyan güncel sarsıntı detayları...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? | SON DEPREMLER

  • Ege Denizi: Saat 01:46'da yerin 7.0 km derinliğinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. (Gecenin en yüksek şiddetli sarsıntısı)
  • Talafar, Ninova (Irak) - Silopi (Şırnak) Sınırı: Saat 00:24'te yerin 7.0 km derinliğinde 2.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
  • Ege Denizi: Saat 23:52 (Dün)'de yerin 7.0 km derinliğinde 2.4 büyüklüğünde hareketlilik yaşandı.
  • Ezine Açıkları (Çanakkale - Ege Denizi): Saat 05:31'de yerin 12.22 km derinliğinde 1.9 büyüklüğünde sarsıntı sisteme yansıdı.
  • Gemlik Körfezi (Mudanya - Bursa): Saat 00:10'da yerin 7.0 km derinliğinde 1.4 büyüklüğünde mikro sarsıntı rapor edildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR

AFAD son depremler listesi 9 Nisan 2026

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 9 Nisan 2026

