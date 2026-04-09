Deprem son dakika! 9 Nisan az önce deprem mi oldu, nerede? Kaç şiddetinde?

Deprem haberleri son dakika... 9 Nisan Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Türkiye'nin kıyı şeridi ve sınır hatlarında hareketlilik yaşanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilerine göre; gecenin en dikkat çeken sarsıntısı saat 01:46'da Ege Denizi açıklarında yerin 7 km derinliğinde 2.9 büyüklüğünde gerçekleşti. Marmara Denizi'nde ise Gemlik Körfezi Mudanya açıklarında saat 00:10'da kaydedilen 1.4 büyüklüğündeki mikro sarsıntı, düşük şiddetine rağmen sismik takip listelerinde yerini aldı. Ayrıca Şırnak Silopi sınırına yakın Irak Ninova bölgesinde yaşanan 2.6'lık deprem sınır hattında hissedildi. İşte 9 Nisan 2026 itibarıyla verilere yansıyan güncel sarsıntı detayları...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? | SON DEPREMLER

Ege Denizi: Saat 01:46'da yerin 7.0 km derinliğinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. (Gecenin en yüksek şiddetli sarsıntısı)

Talafar, Ninova (Irak) - Silopi (Şırnak) Sınırı: Saat 00:24'te yerin 7.0 km derinliğinde 2.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Ege Denizi: Saat 23:52 (Dün)'de yerin 7.0 km derinliğinde 2.4 büyüklüğünde hareketlilik yaşandı.

Ezine Açıkları (Çanakkale - Ege Denizi): Saat 05:31'de yerin 12.22 km derinliğinde 1.9 büyüklüğünde sarsıntı sisteme yansıdı.

Gemlik Körfezi (Mudanya - Bursa): Saat 00:10'da yerin 7.0 km derinliğinde 1.4 büyüklüğünde mikro sarsıntı rapor edildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLA-GÖR