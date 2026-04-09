Kağıt paraların arkasında kim var? (5, 10, 20, 50, 100 ve 200 TL)
Günlük hayatımızda sürekli kullandığımız Türk Lirası banknotlarının arka yüzü, Türkiye'nin bilim, sanat ve edebiyat tarihine ayna tutuyor. 5 TL'den 200 TL'ye kadar her banknot, kendi alanında çığır açmış bir ismi temsil ediyor. Peki, 200 TL'nin arkasındaki Yunus Emre'den 50 TL'deki Fatma Aliye Hanım'a kadar bu isimler kimlerdir? İşte cebinizdeki tarihin detaylı listesi...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 21:15 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2026 20:11
20 TL: MİMAR KEMALEDDİN
"Birinci Ulusal Mimarlık Akımı"nın en önemli temsilcisidir. Klasik Osmanlı mimarisini modern tekniklerle birleştirmiştir. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi ve Gazi Eğitim Enstitüsü gibi pek çok ikonik yapının mimarıdır.
50 TL: FATMA ALİYE HANIM
Türk edebiyatının ilk kadın romancısıdır. Kadın hakları ve edebiyat alanındaki öncü çalışmalarıyla tanınır. "Muhadarat" adlı eseriyle tanınan yazar, aynı zamanda Ahmet Cevdet Paşa'nın kızıdır.
100 TL: ITRÎ (BUHURİZADE MUSTAFA EFENDİ)
Klasik Türk müziğinin kurucusu ve en büyük bestekarlarından biridir. "Segâh Tekbir" ve "Salat-ı Ümmiye" gibi ölümsüz eserlerin sahibidir. Türk musikisinin dâhisi olarak kabul edilir.
200 TL: YUNUS EMRE
Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf şairi ve mutasavvıftır. İnsan sevgisi, barış ve hoşgörü mesajlarını yalın bir Türkçeyle dünyaya yaymıştır. Paranın üzerinde "Sevelim, Sevilelim" dizesiyle hatırlatılır.
