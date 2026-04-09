Kağıt paraların arkasında kim var? (5, 10, 20, 50, 100 ve 200 TL)

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Günlük hayatımızda sürekli kullandığımız Türk Lirası banknotlarının arka yüzü, Türkiye'nin bilim, sanat ve edebiyat tarihine ayna tutuyor. 5 TL'den 200 TL'ye kadar her banknot, kendi alanında çığır açmış bir ismi temsil ediyor. Peki, 200 TL'nin arkasındaki Yunus Emre'den 50 TL'deki Fatma Aliye Hanım'a kadar bu isimler kimlerdir? İşte cebinizdeki tarihin detaylı listesi...

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 21:15 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2026 20:11
KAĞIT PARALARIN ARKASINDA KİM VAR?

5 TL'den 200 TL'ye kadar tüm Türk Lirası banknotlarının arka yüzünde, Türkiye'nin bilim, sanat ve edebiyat tarihine damga vurmuş önemli isimler bulunuyor. 5 TL'de bilim tarihçisi Aydın Sayılı, 10 TL'de matematikçi Cahit Arf, 20 TL'de mimar Mimar Kemaleddin yer alıyor. 50 TL banknotunda yazar Fatma Aliye Topuz, 100 TL'de bestekâr Buhurizade Mustafa Itrî ve 200 TL'de mutasavvıf şair Yunus Emre bulunuyor. Türk Lirası banknotlarının arka yüzünde yer alan bu isimler, Türkiye'nin bilimsel ve kültürel mirasını temsil ederken aynı zamanda her banknotu adeta bir tarih belgesi haline getiriyor.

5 TL: ORD. PROF. DR. AYDIN SAYILI

Ünlü bir bilim tarihçisidir. Bilim tarihi alanında dünyada doktora derecesi alan ilk kişidir. Harvard Üniversitesi'nde eğitim görmüş ve Türk-İslam dünyasının bilime katkılarını dünyaya kanıtlamıştır.

10 TL: ORD. PROF. DR. CAHİT ARF

Dünyaca ünlü Türk matematikçi. Kendi adıyla anılan "Arf Sabiti", "Arf Halkaları" ve "Arf Değişmezi" gibi formülleri dünya matematik literatürüne kazandırmıştır. Paranın üzerinde bu matematiksel formüllerden kesitler de yer alır.

20 TL: MİMAR KEMALEDDİN

"Birinci Ulusal Mimarlık Akımı"nın en önemli temsilcisidir. Klasik Osmanlı mimarisini modern tekniklerle birleştirmiştir. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi ve Gazi Eğitim Enstitüsü gibi pek çok ikonik yapının mimarıdır.

50 TL: FATMA ALİYE HANIM

Türk edebiyatının ilk kadın romancısıdır. Kadın hakları ve edebiyat alanındaki öncü çalışmalarıyla tanınır. "Muhadarat" adlı eseriyle tanınan yazar, aynı zamanda Ahmet Cevdet Paşa'nın kızıdır.

100 TL: ITRÎ (BUHURİZADE MUSTAFA EFENDİ)

Klasik Türk müziğinin kurucusu ve en büyük bestekarlarından biridir. "Segâh Tekbir" ve "Salat-ı Ümmiye" gibi ölümsüz eserlerin sahibidir. Türk musikisinin dâhisi olarak kabul edilir.

200 TL: YUNUS EMRE

Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf şairi ve mutasavvıftır. İnsan sevgisi, barış ve hoşgörü mesajlarını yalın bir Türkçeyle dünyaya yaymıştır. Paranın üzerinde "Sevelim, Sevilelim" dizesiyle hatırlatılır.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
