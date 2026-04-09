23 Nisan'da marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK 23 Nisan'da açık mı?

Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamaya hazırlanırken, bayram tatilinde günlük mutfak ve ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler market mesai saatlerini araştırıyor. Resmi tatil statüsünde olan 23 Nisan'da pek çok kamu kurumu kapalı olacak ancak market sektöründe durum farklı. Vatandaşların alışveriş süreçlerinin aksamaması adına zincir marketler bayramda da tam kapasite hizmet verecek. Peki, hangi market saat kaçta açılacak? İşte il il ve şube şube market çalışma saatleri detayları!

23 NİSAN PERŞEMBE ZİNCİR MARKETLER ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olmasına karşın, BİM, A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA gibi ulusal market zincirleri kapılarını kapatmayacaktır. Market yönetimlerinden alınan bilgilere göre, resmi tatillerde de halkın gıda ve temel ihtiyaç maddelerine ulaşabilmesi için mesai devam edecek.

BİM 23 NİSAN ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye'nin en geniş şube ağına sahip olan BİM, 23 Nisan Perşembe günü de standart mesai düzenini koruyor.

Açılış: 09.00

Kapanış: 21.00

21.00 Not: BİM mağazaları öğle arası vermeden gün boyu hizmet sunmaktadır.

A101 23 NİSAN MESAİ SAATLERİ

A101 marketlerinde çalışma saatleri bölgeden bölgeye küçük farklılıklar gösterebilir ancak genel işleyiş şu şekildedir:

Açılış: 09.00

Kapanış: 21.00 (Bazı merkezi şubelerde ve yazlık bölgelerde kapanış saati 21.30 veya 22.00 olarak güncellenebilir.)

ŞOK MARKET 23 NİSAN'DA AÇIK MI?

ŞOK marketler zinciri, bayramda da haftalık aktüel ürün indirimlerini sürdürürken çalışma saatlerini şu şekilde duyurdu:

Açılış: 09.00

Kapanış: 21.00

MİGROS VE CARREFOURSA 23 NİSAN ÇALIŞMA DÜZENİ

Büyük süpermarket ve hipermarket formatında hizmet veren bu zincirlerde kapanış saatleri daha geç olabilmektedir:

Açılış: 08.30 veya 09.00

Kapanış: 22.00

Eğer mağaza bir Alışveriş Merkezi (AVM) içerisinde yer alıyorsa, marketin açılış ve kapanış saatleri AVM'nin 10.00 - 22.00 olan mesai saatine göre ayarlanmaktadır.

MAHALLE BAKKALLARI VE YEREL MARKETLERİN DURUMU

Resmi tatil günlerinde mahalle bakkalları ve küçük yerel marketler genellikle kendi çalışma saatlerini kendileri belirlemektedir. Birçoğu bayram sabahı erken saatlerde açılıp geç vakte kadar hizmet vermeye devam ederek vatandaşın acil ihtiyaçlarına cevap verecektir.