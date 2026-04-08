Deprem son dakika! 8 Nisan az önce deprem mi oldu, nerede? Kaç şiddetinde?

Deprem haberleri son dakika... 8 Nisan Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren gözler bir kez daha Doğu Anadolu Fay Hattı'na çevrildi. AFAD'dan alınan son dakika bilgilerine göre; saat 04:02'de Malatya Pütürge'de yerin 5.21 km derinliğinde 2.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bu sarsıntıdan saatler önce, gece yarısı 00:09'da ise Akçadağ ilçesi 2.0 ile sallanmıştı. Ancak bölgedeki ana gündem maddesi, dün saat 12:38'de Denizli'nin Güney ilçesinde gerçekleşen 4.0 şiddetindeki deprem. Denizli merkezinin yanı sıra Aydın ve Uşak'ta da hissedilen bu depremin ardından Buldan ve Güney hattında çok sayıda mikro artçı sarsıntı kaydedilmeye devam ediyor. İşte 8 Nisan sabahı itibarıyla Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine yansıyan son sarsıntılar...

Sekli-Beypazarı (Ankara): Saat 06:21'de yerin 5.0 km derinliğinde 1.9 büyüklüğünde sarsıntı.

Pütürge (Malatya): Saat 04:02'de yerin 5.21 km derinliğinde 2.8 büyüklüğünde deprem.

Saat 04:02'de yerin 5.21 km derinliğinde 2.8 büyüklüğünde deprem. Yunanistan: Saat 02:39'da yerin 8.0 km derinliğinde 2.6 büyüklüğünde deprem.

Akçadağ (Malatya): Saat 00:09'da yerin 8.86 km derinliğinde 2.0 büyüklüğünde sarsıntı.

