Cuma namazı saat kaçta? 27 Mart ezan kaçta okunacak? Namaz vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 27 Mart ezan kaçta okunacak? Namaz vakitleri

27 Mart Cuma günü için Cuma namazı saatleri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitlerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir için Cuma namazı saatleri belli oldu. “Cuma namazı kaçta?”, “Ezan ne zaman okunacak?” ve “Namaz saat kaçta bitecek?” gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İl il güncel vakitleri kontrol ederek ibadetinizi doğru zamanda yerine getirebilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 09:01 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 12:28
Cuma namazı saat kaçta? 27 Mart ezan kaçta okunacak? Namaz vakitleri

Cuma namazı vakitleri 27 Mart Cuma günü gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir için Cuma ezanı saatleri açıklandı. Müslüman alemi için büyük önem taşıyan bir Cuma gününe daha kavuşuldu. Vatandaşlar ibadetlerini gerçekleştirmek üzere "Bugün Cuma namazı saat kaçta?" ve "Öğle ezanı ne zaman okunacak?" sorularına yanıt arıyor. Güncel namaz vakitlerini takip ederek Cuma ibadetine zamanında katılabilirsiniz. İşte Diyanet verilerine göre 27 Mart Cuma namazı vakitleri...

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

27 Mart 2026 Cuma günü İstanbul'da Cuma namazı 13:15'te okunacak öğle ezanı ile başlayacak.

ANKARA'DA CUMA NAMAZI VAKTİ NE ZAMAN?

Başkent Ankara'da Cuma namazı saati 12:59 olarak açıklandı.

Cuma namazı saatleri 27 Mart

İZMİR'DE CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

İzmir'de yaşayan vatandaşlar için Cuma vakti bugün 13:22 olacak.

CUMA NAMAZI NE ZAMAN BİTER?

Cuma namazı, öğle ezanının okunmasının ardından kılınan sünnetler, okunan hutbe ve farz namazı ile birlikte ortalama 1 saat içerisinde tamamlanmaktadır.

cuma namazı kaçta

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

Bursa: 13:14

Adana: 12:49

Antalya: 13:08

Konya: 13:00

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı 10 rekattır. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak kılınır. Son sünnetten sonra 4 rekat Zuhr-i Ahir ve 2 rekat vaktin son sünneti ilave edilir. Toplam 16 rekatta tamamlanır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat

  • "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz.
  • "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
  • Sübhaneke'yi okuruz.
  • Euzü-besmele çekip Fatiha okuruz.
  • Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
  • Rükuya gideriz.
  • Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

2. Rekat

  • Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
  • Besmele çekip Fatiha okuruz.
  • Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
  • Rükuya gideriz.
  • Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
  • Oturarak Ettahiyyatü okuruz.

3. Rekat

  • Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
  • Besmele çekip Fatiha okuruz.
  • Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
  • Rükuya gideriz.
  • Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

4. Rekat

  • Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
  • Besmele çekip Fatiha okuruz.
  • Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
  • Rükuya gideriz.
  • Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
  • Oturarak Ettahiyyatü ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
  • "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Cuma namazının farzından önce Cuma hutbesi okunur. İmmam hutbeden inerken müezzin kamet getirir.

CUMA NAMAZININ FARZI

1. Rekat

  • Müezzin kamet eder. "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının iki rekat farzını kılmaya, uydum imama" diye niyet ederiz.
  • "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
  • Sessizce Sübhaneke'yi okuruz.
  • Ayakta bir şey okumadan imamı dinleriz. İmam Fatiha ve Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur.
  • İmam "Allahu Ekber" der ve birlikte rükuya gideriz
  • İmam "Allahu Ekber" der ve birlikte secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

2. Rekat

  • Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
  • Ayakta bir şey okumadan imamı dinleriz. İmam Fatiha ve Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur.
  • İmam "Allahu Ekber" der ve birlikte rükuya gideriz
  • İmam "Allahu Ekber" der ve birlikte secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
  • İmam "Allahu Ekber" diyerek otururuz ve Ettahiyyatü ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
  • İmamla birlikte "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Cuma namazı nasıl kılınır

CUMA NAMAZININ SON SÜNNETİ NASIL KILINIR? (4 REKAT)

1. Rekat

  • "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının dört rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz.
  • "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
  • Sübhaneke'yi okuruz.
  • Euzü-besmele çekip Fatiha okuruz.
  • Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
  • Rükuya gideriz.
  • Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

2. Rekat

  • Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
  • Besmele çekeriz.
  • Fatiha okuruz.
  • Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
  • Rüku'ya gideriz.
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
  • Oturarak Ettahiyyatü okuruz.

3. Rekat

  • Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
  • Besmele çekip Fatiha okuruz.
  • Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
  • Rükuya gideriz.
  • Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

4. Rekat

  • Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
  • Besmele çekip Fatiha okuruz.
  • Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
  • Rükuya gideriz.
  • Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
  • Oturarak Ettahiyyatü ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
  • "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

ZUHRİ ÂHİR NAMAZI NASIL KILINIR? (4. REKAT)

1. Rekat

  • "Niyet ettim Allah rızası için dört rekat Zuhri Âhir namazını kılmaya" diye niyet ederiz.
  • "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
  • Sübhaneke'yi okuruz.
  • Euzü-besmele çekip Fatiha okuruz.
  • Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
  • Rükuya gideriz.
  • Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

2. Rekat

  • Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
  • Besmele çekip Fatiha okuruz.
  • Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
  • Rükuya gideriz.
  • Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
  • Oturarak Ettahiyyatü okuruz.

3. Rekat

  • Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
  • Besmele çekip Fatiha okuruz.
  • Rükuya gideriz.
  • Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

4. Rekat

  • Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
  • Besmele çekip Fatiha okuruz.
  • Rükuya gideriz.
  • Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
  • Oturarak Ettahiyyatü ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
  • "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

VAKTİN SON SÜNNETİ NASIL KILINIR? (2. REKAT)

1. Rekat

  • "Niyet ettim Allah rızası için vaktin son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz.
  • "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
  • Sübhaneke'yi okuruz.
  • Euzü-besmele çekip Fatiha okuruz.
  • Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
  • Rükuya gideriz.
  • Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

2. Rekat

  • Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
  • Besmele çekip Fatiha okuruz.
  • Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
  • Rükuya gideriz.
  • Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.
  • Oturarak Ettahiyyatü ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
  • "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

ZURHR-İ AHÎR NAMAZI NEDİR?

Cuma namazının farzından sonra kılınan sünnet namazın kaç rek'at olduğu konusunda farklı rivayetler ve buna bağlı olarak farklı görüşler bulunmaktadır. Ebû Hanîfe'ye göre Cumanın farzından sonra tek selâmla dört, Şâfiî'ye göre iki selâmla dört, Ebû Yûsuf ve Muhammed'e göre dört artı iki (toplam altı) rek'at nâfile kılınır. Bazı âlimler, Cumanın farzından sonra kılınacak sünnetin eğer camide kılınacaksa dört, cami dışında bir yerde kılınacak ise iki rek'at kılınmasının uygun olacağını söylemişlerdir.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
