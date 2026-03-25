Meteoroloji'den Ankara'ya uyarı! 25 Mart Çarşamba Ankara hava durumu

Hava durumu Ankara'da merak konusu olmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı'ndan bu yana etkili olan sağanak yağışlar Ankaralıları zorlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verileri dikkatle takip ediliyor. Hafta içi okul ve işe giden milyonlarca vatandaş, günlük planlarını hava durumuna göre yapmak istiyor. Özellikle yağmurun ne zaman sona ereceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 25 Mart Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte detaylar...

ANKARA HAVA DURUMU 25 MART ÇARŞAMBA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, 25 Mart 2026 Çarşamba günü Ankara'da sağanak yağış etkili olacak. Başkentte hava sıcaklıklarının 6 dereceye kadar düşmesi beklenirken, en yüksek sıcaklığın ise 14 dereceye ulaşması bekleniyor.

1 HAFTALIK ANKARA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Ramazan Bayramı ve sonrasında etkisini sürdüren yağmur yağışları sonrası vatandaşlar, "Ankara hava durumu tahminlerini" araştırmaya devam ediyor. İşte, Meteoroloji tarafından paylaşılan 1 haftalık Ankara durumu:

25 Mart Çarşamba: 6°C / 14°C (Sağanak Yağışlı)

26 Mart Perşembe: 5°C / 14°C (Parçalı Bulutlu)

27 Mart Cuma: 4°C / 17°C (Parçalı Bulutlu)

28 Mart Cumartesi: 7°C / 17°C (Sağanak Yağışlı)

29 Mart Pazar: 10°C / 13°C (Yağmurlu)