Kapsal'ın acı günü

Gazetemizin yazarlarından, A Spor yorumcusu ve ünlü teknik direktör Reha Kapsal'ın annesi Ayla Kapsal, dün hayata gözlerini yumdu. Merhumenin cenazesi bugün İzmir Karabağlar Hacı Arif Küçükdoğan Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Karabağlar Paşa Köprü Kabristanlığı'nda toprağa verilecek.
Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51
Gazetemizin yazarlarından, A Spor yorumcusu ve ünlü teknik direktör Reha Kapsal'ın annesi Ayla Kapsal, dün hayata gözlerini yumdu. Merhumenin cenazesi bugün İzmirKarabağlar Hacı Arif Küçükdoğan Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Karabağlar Paşa Köprü Kabristanlığı'nda toprağa verilecek. Reha Kapsal, acı haberi; sosyal medya hesabından duygu yüklü bir mesajla duyurdu. Fotomaç Gazetesi olarak yazarımız Reha Kapsal'a ve ailesine başsağlığı, merhume Ayla Kapsal'a da Allah'tan rahmet diliyoruz.