İstanbul'da hafta sonu dışarıya çıkacaklar dikkat! İstanbul hava durumu
Ramazan Bayramı'nda yağmurlu bir havanın hakim olduğu İstanbul'da gözler 23-29 Mart haftasına çevrilmiş durumda. Vatandaşlar iş ve eğitim hayatına geri dönerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul hava durumu hakkında dikkat çeken veriler paylaştı. Özellikle İstanbul'da ne zaman yağmur yağacağı merak edilirken, soğuk havaların şehri terk edeceği tarih ise araştırılmaya devam ediyor. İşte, Meteoroloji tarafından açıklanan İstanbul hava durumu tahminleri...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 14:51 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 14:55
25 Mart Çarşamba: 8°C / 12°C (Çok Bulutlu)
26 Mart Perşembe: 6°C / 12°C (Parçalı Bulutlu)
27 Mart Cuma: 7°C / 16°C (Sağanak Yağışlı)
28 Mart Cumartesi: 10°C / 14°C (Yağmurlu)
29 Mart Pazar: 9°C / 10°C (Yağmurlu)
İŞTE DETAYLI İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
