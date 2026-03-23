Ziraat Türkiye Kupası
Hakkari'de okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?

Hakkari'de okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler “Hakkari’de okullar tatil mi, hangi illerde eğitime ara verildi?” sorusuna yanıt arıyor. Hakkari’de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 23 Mart 2026 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi.

Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 10:24 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 10:25
Hakkari'de okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?

Vatandaşlar "Hakkari'de okullar tatil mi, kimler idari izinli sayılacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan karar doğrultusunda, eğitim kurumları 1 gün süreyle tatil edildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve küçük çocuğu olan personeller idari izinli sayılacak.

HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve Yüksekova ilçesinde bulunan tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 23 Mart Pazartesi günü eğitime ara verildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan bazı personeller için idari izin kararı alındı.

HAKKARİ VALİLİĞİ AÇIKLAMASI

''Meteorolojik veriler doğrultusunda ilimiz Merkez ve Yüksekova ilçelerinde gece saatlerinde de devam etmesi beklenen kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar yağışı öngörülmektedir. Yoğun kar yağışının oluşturabileceği olumsuzluklar değerlendirilerek, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin can güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür:

1. Eğitime Ara Verilmesi Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle; Hakkâri Merkez ve Yüksekova İlçesindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri dâhil olmak üzere) 23 Mart 2026 Pazartesi günü (1 gün) süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür.

2. İdari İzin Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan; •Hamile personel, •Engelli personel, •Diyaliz hastaları, •Kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, •0–12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri 23 Mart 2026 Pazartesi günü (1 gün) süreyle idari izinli sayılacaktır.

Not: Sağlık hizmetlerinde görev yapan personel ile sahada acil durum sorumluluğu bulunan (Jandarma, Emniyet, AFAD vb.) kurumlarda görevli personelin idari izin durumları, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ilgili kurum amirleri tarafından planlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

F.Bahçe'den flaş transfer planı!
F.Bahçe'ye 65 milyon Euro'luk yıldız!
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
Asrın yolsuzluğunda 8. celse! EKOSİSTEM'in Şişli'deki "ver rüşveti al iskanı" çarkı deşifre oluyor | Rüşvet aracısı savunma yapacak
Tedesco için ayrılık iddiası! Yeni takımını duyurdular
G.Saraylı yıldızın talipleri artıyor!
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de 17. oldu! Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de 17. oldu! 10:21
Türkiye-Romanya maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye-Romanya maçı ne zaman, hangi kanalda? 10:11
Göztepe Sutopu Takımı'ndan Challenger Kupası! Göztepe Sutopu Takımı'ndan Challenger Kupası! 10:08
G.Saray'dan Uğurcan Çakır kararı! Transferi... G.Saray'dan Uğurcan Çakır kararı! Transferi... 10:07
Alp Eren Özkan Buz Pateni Şampiyonası'nda! Alp Eren Özkan Buz Pateni Şampiyonası'nda! 10:03
Milli para tenisçiler'den 2 madalya! Milli para tenisçiler'den 2 madalya! 09:49
Milli cimnastikçiler'den 2 madalya! Milli cimnastikçiler'den 2 madalya! 09:37
Tedesco için ayrılık iddiası! Yeni takımını duyurdular Tedesco için ayrılık iddiası! Yeni takımını duyurdular 09:36
Milli taekwondoculardan 30 madalya! Milli taekwondoculardan 30 madalya! 09:30
İşte 'Bizim Çocuklar'ın yeni formaları! İşte 'Bizim Çocuklar'ın yeni formaları! 09:28
A Milli Hentbol Takımı'ndan büyük başarı! A Milli Hentbol Takımı'ndan büyük başarı! 09:19
G.Saraylı yıldızın talipleri artıyor! G.Saraylı yıldızın talipleri artıyor! 09:08