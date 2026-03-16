Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? 2026 Kadir Gecesi namazı kaç rekât?

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır ve hangi ibadetler yapılır? İslam aleminde en faziletli gecelerden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi, milyonlarca Müslüman tarafından ibadet ve dualarla karşılanıyor. Bu mübarek geceyi en iyi şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar Kadir Gecesi namazı hakkında detayları araştırmaya başladı. Kadir Gecesi'nde kılınacak namazlar hakkında bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda paylaşılıyor. Bu gecede nafile namaz kılmak, Kur'an okumak, zikir ve dua etmek en çok tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor. Peki Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekât olmalıdır? İşte bu mübarek gecede yapılabilecek ibadetler ve Kadir Gecesi namazına dair detaylar…

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR? KAÇ REKAT VE NE ZAMAN KILINIR?

Kadir Gecesi namazı, bu gecenin manevi derinliğinden faydalanmak isteyenlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Diyanet kaynaklarına göre, bu geceye özel farz bir namaz olmamakla birlikte, nafile namaz kılınması tavsiye edilmektedir.

KADİR GECESİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Kadir Gecesi namazı, yatsı namazı ve teravih namazından sonra, sahur vaktine kadar olan süre içerisinde kılınabilir. Genellikle gece yarısından sonra kılınması faziletli kabul edilir.

KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Kadir Gecesi namazı kişinin isteğine bağlı olarak; 2, 4, 12 veya 100 rekat olarak kılınabilir. En yaygın olanı 4 veya 12 rekatlık kılış şeklidir.

ADIM ADIM KADİR GECESİ NAMAZI KILINIŞI (4 REKATLIK ÖRNEK)

1. Rekat:

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için Kadir Gecesi namazını kılmaya."

Tekbir alınır ve Sübhaneke okunur.

Fatiha suresi okunur.

3 defa Kadir suresi okunur.

Rüku ve secde yapılır.

2. Rekat:

Fatiha suresi okunur.

3 defa İhlas suresi okunur.

Rüku ve secde yapılır.

Oturuşta (Tahiyyat) sadece Ettehiyyatü okunur ve 3. rekata kalkılır.

3. Rekat:

Fatiha suresi okunur.

3 defa Kadir suresi okunur.

Rüku ve secde yapılır.

4. Rekat:

Fatiha suresi okunur.

3 defa İhlas suresi okunur.

Rüku ve secde yapıldıktan sonra son oturuşa geçilir.

Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunarak selam verilir.

KADİR GECESİ'NDE OKUNACAK DUALAR

Namazın ardından bol bol istiğfar edilmeli ve Peygamber Efendimiz'in (SAV) Hz. Aişe validemize öğrettiği şu dua okunmalıdır:

"Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî."

(Allah'ım, şüphesiz Sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin; beni de affet.)

KADİR GECESİ NAMAZI İÇİN ÖZEL BİR VAKİT VAR MI?

Gecenin herhangi bir vaktinde kılınabilir ancak imsak vaktinden önce bitirilmesi gerekir.

NAMAZDA HANGİ SURELER OKUNMALI?

Diyanet'e göre özel bir sure zorunluluğu yoktur; ancak geleneğimizde Kadir ve İhlas surelerinin okunması adet olmuştur.

KADİR GECESİ 2026 NE ZAMAN?

2026 yılında Kadir Gecesi, 16 Mart Pazartesi gününü 17 Mart Salı gününe bağlayan gece idrak edilmektedir.