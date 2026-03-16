Ziraat Türkiye Kupası
Kadir Gecesi mesajları 2026 | Dualı, hadisli ve anlamlı sözler

Kadir Gecesi'nin manevi iklimine girdiğimiz şu günlerde, sevdiklerine bu mübarek gecenin feyzini ve bereketini ulaştırmak isteyenler için en anlamlı, hadis-i şerifler ve dualarla harmanlanmış mesaj seçeneklerini derledik. İşte 2026 yılı Kadir Gecesi için kalpten kalbe köprü kuracak en güzel mesajlar...

Müslümanlar için en kıymetli gecelerden biri olan Kadir Gecesi'nin manevi atmosferi her yıl olduğu gibi bu yıl da kalpleri birleştiriyor. Bu mübarek gecede sevdiklerine iyi dileklerini iletmek isteyenler en anlamlı Kadir Gecesi mesajlarını araştırıyor. Sevdiklerinize göndereceğiniz içten bir mesaj, bu kutsal gecenin rahmetini ve bereketini paylaşmanın en güzel yollarından biri olabilir. Özellikle ayet, hadis ve dua içeren mesajlar, Kadir Gecesi'nde en çok tercih edilen paylaşımlar arasında yer alıyor. İşte 2026 yılı için en güzel, kısa, anlamlı ve resimli Kadir Gecesi mesajları…

HADİS-İ ŞERİFLER IŞIĞINDA KADİR GECESİ MESAJLARI

"Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan umarak ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari) Bu mübarek gecenin geçmiş günahlarımıza kefaret, geleceğimize nur olması dileğiyle. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Peygamber Efendimiz (SAV) buyuruyor: "Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içinde arayın." Rabbim bizleri arayıp bulanlardan ve rızasına erenlerden eylesin. Geceniz bereketli olsun.

DUALI VE MANEVİYAT YÜKLÜ MESAJLAR

"Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî." (Allah'ım, şüphesiz Sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin; beni de affet.) Bu eşsiz duanın hürmetine Rabbim tüm dualarınızı kabul eylesin. Kadir Geceniz kutlu olsun.

Gecenin karanlığı nasıl sabahın nuruyla aydınlanıyorsa, Kadir Gecesi de hayatımızı öyle aydınlatsın. Dualarınızın makbul, tövbelerinizin kabul olduğu hayırlı bir gece dilerim.

Ya Rabbi! Bu gece hürmetine kalplerimize inşirah, hanelerimize bereket, dünyamıza huzur ver. Ümmet-i Muhammed'in birliğine ve dirliğine vesile olması duasıyla... Hayırlı Kandiller.

KISA VE ÖZ KADİR GECESİ MESAJLARI

Bin aydan daha hayırlı bu gecede, gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçeğe dönüşmesi dileğiyle. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Rahmet yağmurlarının sağanak sağanak yağdığı bu mübarek gecede, dualarda buluşmak ümidiyle. Hayırlı nurlu geceler.

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, meleklerin yeryüzüne selam taşıdığı bu kutlu gece, tüm insanlığa huzur getirsin.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Kadir Gecesi, İslam dinine göre Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. Kur'an-ı Kerim'deki Kadir Suresi'nde bu gecenin "bin aydan daha hayırlı" olduğu açıkça ifade edilir. Bu gece, ilahi rahmetin kapılarının ardına kadar açıldığı, duaların kabul olduğu ve meleklerin yeryüzüne indiği bir selamet gecesidir.

"Gözlerimizin pası silindi desem yeridir"
İşte Sadettin Saran'ın Tedesco formülü!
DİĞER
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
ABD-İsrail-İran Savaşı'nda 17. gün: Trump'tan NATO'ya tehdit
