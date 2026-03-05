Üniversiteye giriş sürecinin en önemli aşamalarından biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı için normal başvuru dönemi tamamlandı. Süreci kaçıran adaylar ise şimdi geç başvuru tarihine odaklanmış durumda. Sınava katılacak adaylar; Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi oturumları için geç başvuru hakkından yararlanabilecek. Bu süreçte ödenecek ücret de adayların gündeminde yer alıyor. Peki, YKS geç başvuru ne zaman 2026? YKS geç başvuru ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde...

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN 2026?

ÖSYM tarafından açıklanan YKS geç başvuru tarihleri; 10-12 Mart 2026 olarak belirlendi.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Üniversite hayali kuran adayların katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı için belirlenen başvuru ücretleri netleşmiş durumda. Açıklanan bilgilere göre normal başvuru sürecinde her bir oturum için ücret 700 TL olarak belirlenmişti.

Ancak başvuru süresini kaçıran adaylar için uygulanan geç başvuru döneminde ücretlerde artış uygulanıyor. Geç başvuru gününde yapılan işlemlerde sınav ücretleri yüzde 50 zamlı şekilde ve aynı gün içinde ödenmek zorunda.

Bu doğrultuda Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi için geç başvuru ücreti her bir oturumda 1.050 TL olarak uygulanacak. Adayların başvurularını tamamladıktan sonra ödeme işlemini aynı gün içinde gerçekleştirmeleri gerekiyor.

YKS SINAV TARİHLERİ

ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre, YKS sınav tarihleri 2026 şöyle:

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi günü (Saat: 10.15),

2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar günü (Saat: 10.15),

3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar günü (Saat: 15.45) uygulanacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.