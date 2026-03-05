CANLI SKOR ANA SAYFA
YKS geç başvuru ne zaman 2026? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS geç başvuru ne zaman 2026? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

Üniversite hayali kuran adayların katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvuru süreci 6 Şubat ile 2 Mart 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Bu dönemi kaçıran adaylar ise gözlerini geç başvuru takvimine çevirdi. Sınavı organize eden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte 2026 yılına ait geç başvuru tarihi ve ücret bilgileri de netlik kazandı. Böylece başvuru fırsatını kaçıran adaylar için ek bir şans doğmuş oldu. Peki, YKS geç başvuru ne zaman 2026? YKS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 20:43
YKS geç başvuru ne zaman 2026? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

Üniversiteye giriş sürecinin en önemli aşamalarından biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı için normal başvuru dönemi tamamlandı. Süreci kaçıran adaylar ise şimdi geç başvuru tarihine odaklanmış durumda. Sınava katılacak adaylar; Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi oturumları için geç başvuru hakkından yararlanabilecek. Bu süreçte ödenecek ücret de adayların gündeminde yer alıyor. Peki, YKS geç başvuru ne zaman 2026? YKS geç başvuru ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde...

ösym yks geç başvuru

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN 2026?

ÖSYM tarafından açıklanan YKS geç başvuru tarihleri; 10-12 Mart 2026 olarak belirlendi.

yks geç başvuru ne zaman?

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Üniversite hayali kuran adayların katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı için belirlenen başvuru ücretleri netleşmiş durumda. Açıklanan bilgilere göre normal başvuru sürecinde her bir oturum için ücret 700 TL olarak belirlenmişti.

yks geç başvuru ücreti 2026

Ancak başvuru süresini kaçıran adaylar için uygulanan geç başvuru döneminde ücretlerde artış uygulanıyor. Geç başvuru gününde yapılan işlemlerde sınav ücretleri yüzde 50 zamlı şekilde ve aynı gün içinde ödenmek zorunda.

Bu doğrultuda Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi için geç başvuru ücreti her bir oturumda 1.050 TL olarak uygulanacak. Adayların başvurularını tamamladıktan sonra ödeme işlemini aynı gün içinde gerçekleştirmeleri gerekiyor.

yks sınav tarihleri 2026

YKS SINAV TARİHLERİ

ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre, YKS sınav tarihleri 2026 şöyle:

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi günü (Saat: 10.15),

2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar günü (Saat: 10.15),

3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar günü (Saat: 15.45) uygulanacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

