SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 5 Mart Süper Loto kazanan numaralar

Süper Loto'da heyecan doruktaydı. 5 Mart 2026 tarihli çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklandı. Haftanın şanslı rakamlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yoğun araştırma yapıyor. Süper Loto çekilişleri haftada iki kez gerçekleştirilirken, büyük ikramiye tutarı her hafta değişebiliyor. 5 Mart Süper Loto çekilişinde 6 bilen kişi sayısı ve dağıtılan toplam ikramiye miktarı da netleşti. "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu akşam saatleri itibarıyla yanıt buldu. İşte, 5 Mart Perşembe Süper Loto kazandıran numaralar...

SÜPER LOTO 5 MART SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, 5 Mart Perşembe günü saat 21.30'da gerçekleşti.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 5 MART PERŞEMBE

16-37-11-41-3-25

SÜPER LOTO 3 MART SONUÇLARI

37-17-27-18-51-21

SONRAKİ SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Sonraki Süper Loto çekilişi 8 Mart Pazar günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN