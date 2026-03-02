Canlı altın fiyatları | 2 Mart bugün gram altın ne kadar? Kapalı Çarşı takip!

Canlı gram altın fiyatı 2 Mart 2026! Altın piyasasında son durum yatırımcılar ve tasarruf sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Kapalı Çarşı'da altın alış ve satış fiyatları anbean değişirken, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. ABD-İsrail ve İran arasında artan gerilim sonrası küresel piyasalarda risk iştahı azalırken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına yöneldiği gözlemleniyor. Jeopolitik risklerin yükselmesi ons altın fiyatlarını yukarı taşırken, dolar kurundaki hareketlilikle birlikte gram altın da bu yükselişten doğrudan etkileniyor. Peki altın fiyatları yükselecek mi? 2 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla canlı gram altın fiyatı, Kapalı Çarşı güncel alış-satış rakamları ve piyasalara ilişkin son analizler yatırımcıların radarında. Altın piyasasındaki son dakika gelişmeleri ve uzman yorumlarıyla tüm detaylar haberimizde.

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.572,90 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 7.574,28 TL

2 MART PAZARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 43,95 (Alış) - 43,97 (Satış)

◼EURO: 51,78 (Alış) - 51,98 (Satış)

◼STERLİN: 59,12 (Alış) - 59,23 (Satış)

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Uzmanlar, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları ve küresel enflasyon verilerinin de altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. Özellikle ons altındaki yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde gram altında da yeni zirveler görülebileceği ifade ediliyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (2 MART 2026)

▶Gram Altın Alış: 7.572,90₺

▶Gram Altın Satış: 7.574,28₺

▶Çeyrek Altın Alış: 12.873,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 13.279,00₺

▶Yarım Altın Alış: 25.745,00₺

▶Yarım Altın Satış: 25.745,00₺

▶Tam Altın Alış: 50.108,90₺

▶Tam Altın Satış: 51.215,43₺

▶Ata Altın Alış: 51.674,81₺

▶Ata Altın Satış: 53.100,67₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 7.138,57₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 7.423,39₺

▶Gümüş Alış: 133,08₺

▶Gümüş Satış: 133,20₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 2 Mart Pazartesi günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.