TOKİ Isparta kura sonuçları 2026 | Asil ve yedekler isim listesi sorgulama ekranı

Isparta'da ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların gözü kulağı Süleyman Demirel Kongre Merkezi'ndeydi. Noter denetiminde ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden de canlı olarak binlerce kişi tarafından takip edildi. Merkez ilçede inşa edilecek 1.300 konut başta olmak üzere, Isparta'nın dört bir yanındaki ilçelerde dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari esaslı yeni yaşam alanlarının temelleri bu kura ile atılmış oldu. Peki TOKİ Isparta kura çekiliş sonuçları nasıl, nereden sorgulanır? İşte ilçelere göre asil ve yedekler tam listesi...

TOKİ ISPARTA KURA SONUÇLARI | ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ

AKSU 79

KEÇİBORLU 100

KEÇİBORLU SENİR 47

ISPARTA TOKİ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Sonuçların açıklanmasının ardından hak sahipliği durumu şu yöntemlerle kontrol edilebilir:

e-Devlet Sorgulama: e-Devlet resmi internet adresi ya da mobil uygulama üzerinden T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmetinden sonucunuzu anlık görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki sorgulama butonunu kullanarak asil veya yedek olduğunuzu teyit edebilirsiniz.

SMS Bilgilendirme: TOKİ, kura sonucunda asil hak sahibi olan vatandaşlara kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapmaktadır.

KURADA ADI ÇIKMAYANLAR NE YAPMALI?

a) Başvuru ücreti ne zaman iade edilir? | Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları 500 TL'lik ücreti kura çekiminden 5 iş günü sonra geri alabilirler. Isparta çekilişi 25 Şubat'ta yapıldığı için iadelerin 4-5 Mart 2026 tarihlerinden itibaren başlaması beklenmektedir.

b) Başvuru ücreti nasıl geri alınır? | Başvuruyu yaptığınız bankanın (Halkbank veya Ziraat Bankası) ATM'lerinden kartsız işlem menüsü aracılığıyla veya internet bankacılığından iade talebi oluşturarak paranızı alabilirsiniz.

KURADA ADI ÇIKANLAR NE YAPMALI? a) Sözleşme Süreci: Asil hak sahibi olan vatandaşlar için bir sonraki aşama banka sözleşmesi imzalamaktır. TOKİ tarafından ilan edilecek olan tarihlerde, ilgili banka şubesine giderek sözleşmenizi imzalamanız gerekmektedir.

b) Peşinat ve Taksit Ödemeleri: Sözleşme aşamasında konut bedelinin %10'u oranında peşinat yatırılır. Kalan tutar ise 240 ay vade ile taksitlendirilir. Isparta'daki projelerde taksitlerin 2026 yılı şartlarına göre 8.500 TL civarından başlaması öngörülüyor.