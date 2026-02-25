CANLI SKOR ANA SAYFA
TOKİ Isparta kura sonuçları 2026 | Asil ve yedekler isim listesi sorgulama ekranı

Isparta TOKİ kura sonuçları 25 Şubat 2026 isim listesi sorgulama ekranı bugün binlerce vatandaşın erişimine açıldı! Merkez, Kuleönü, Şarkikaraağaç, Yalvaç ve Gönen başta olmak üzere Isparta genelinde inşa edilecek toplam 2 bin 889 sosyal konutun hak sahipleri, Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen dev çekilişle belirlendi. TOKİ 500 bin sosyal konutt projesi kapsamında büyük bir heyecanla beklenen asil ve yedek kazananlar listesi, eş zamanlı olarak e-Devlet sistemine yüklendi. İşte T.C. kimlik numarası ile Isparta TOKİ kura sonuçları öğrenme ekranı ve ilçe ilçe tam isim listesi...

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 14:37
Isparta'da ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların gözü kulağı Süleyman Demirel Kongre Merkezi'ndeydi. Noter denetiminde ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden de canlı olarak binlerce kişi tarafından takip edildi. Merkez ilçede inşa edilecek 1.300 konut başta olmak üzere, Isparta'nın dört bir yanındaki ilçelerde dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari esaslı yeni yaşam alanlarının temelleri bu kura ile atılmış oldu. Peki TOKİ Isparta kura çekiliş sonuçları nasıl, nereden sorgulanır? İşte ilçelere göre asil ve yedekler tam listesi...

TOKİ ISPARTA KURA SONUÇLARI | ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ

  • ISPARTA MERKEZ 1300 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • ISPARTA MERKEZ KULEÖNÜ 200 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • AKSU 79

  • GELENDOST 63 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • GÖNEN 200 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • KEÇİBORLU 100

  • KEÇİBORLU SENİR 47

  • ŞARKİKARAAĞAÇ 400 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • YALVAÇ 400 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • YENİŞARBADEMLİ 100 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

ISPARTA TOKİ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Sonuçların açıklanmasının ardından hak sahipliği durumu şu yöntemlerle kontrol edilebilir:

e-Devlet Sorgulama: e-Devlet resmi internet adresi ya da mobil uygulama üzerinden T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmetinden sonucunuzu anlık görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki sorgulama butonunu kullanarak asil veya yedek olduğunuzu teyit edebilirsiniz.

SMS Bilgilendirme: TOKİ, kura sonucunda asil hak sahibi olan vatandaşlara kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapmaktadır.

KURADA ADI ÇIKMAYANLAR NE YAPMALI?

a) Başvuru ücreti ne zaman iade edilir? | Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları 500 TL'lik ücreti kura çekiminden 5 iş günü sonra geri alabilirler. Isparta çekilişi 25 Şubat'ta yapıldığı için iadelerin 4-5 Mart 2026 tarihlerinden itibaren başlaması beklenmektedir.

b) Başvuru ücreti nasıl geri alınır? | Başvuruyu yaptığınız bankanın (Halkbank veya Ziraat Bankası) ATM'lerinden kartsız işlem menüsü aracılığıyla veya internet bankacılığından iade talebi oluşturarak paranızı alabilirsiniz.

KURADA ADI ÇIKANLAR NE YAPMALI?

a) Sözleşme Süreci: Asil hak sahibi olan vatandaşlar için bir sonraki aşama banka sözleşmesi imzalamaktır. TOKİ tarafından ilan edilecek olan tarihlerde, ilgili banka şubesine giderek sözleşmenizi imzalamanız gerekmektedir.

b) Peşinat ve Taksit Ödemeleri: Sözleşme aşamasında konut bedelinin %10'u oranında peşinat yatırılır. Kalan tutar ise 240 ay vade ile taksitlendirilir. Isparta'daki projelerde taksitlerin 2026 yılı şartlarına göre 8.500 TL civarından başlaması öngörülüyor.

G.Saraylı yıldızın babasından transfer itirafı! Liverpool...
G.Saray'dan flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Transfer...
DİĞER
Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Efes Avrupa'da seri peşinde!
Başkan Erdoğan'dan ithal metinlerle millete meydan okuyan 168'liye sert tepki: "Dertleri laiklik değil"
G.Saray'da flaş ayrılık iddiası! Transferde domino etkisi
G.Saray için Kenan Yıldız ve Lookman itirafı!
