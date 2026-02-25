Canlı altın fiyatları | 25 Şubat bugün gram altın ne kadar? Kapalı Çarşı takip!

CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Şubat 2026 Çarşamba sabahında altın yatırımcıları piyasada küçük çaplı bir düzeltme ile karşılaştı. Dün 7 milyon 450 bin lira seviyelerine kadar tırmanarak rekor tazeleyen altının kilogram fiyatı, yeni günde gelen satışlarla birlikte 7 milyon 430 bin lira bandına çekildi. Yüzde 0,3'lük bu sınırlı düşüş, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında da benzer oranlarda bir sakinleşmeye yol açarken, Kapalıçarşı ve serbest piyasada işlem hacminin dengelendiği gözlemleniyor. Küresel merkez bankalarının faiz politikalarına dair sinyaller ve jeopolitik risklerin seyri altın fiyatları üzerinde baskı kurmaya devam ederken, analistler 7,4 milyon lira seviyesinin kritik bir destek noktası olduğuna dikkat çekiyor. Altındaki bu geri çekilmenin kalıcı bir düşüş trendi mi yoksa yeni bir yükseliş öncesi güç toplama evresi mi olduğu ise gün boyu sürecek olan piyasa kapanış verileriyle netlik kazanacak. İşte Kapalı Çarşı'da canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.299,57 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 7.300,50 TL

24 ŞUBAT SALI CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 43,83 (Alış) - 43,87 (Satış)

◼EURO: 51,70 (Alış) - 51,77 (Satış)

◼STERLİN: 59,27 (Alış) - 59,35 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 134 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 134 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 7 milyon 430 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,53, bileşik getirisi yüzde 36,34 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,7469, satışta 43,9222 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,7236, satışta 43,8988 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1771, sterlin/dolar paritesi 1,3498 ve dolar/yen paritesi 155,937 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 azalışla 71,2 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (24 ŞUBAT 2026)

▶Gram Altın Alış: 7.299,57₺

▶Gram Altın Satış: 7.300,50₺

▶Çeyrek Altın Alış: 12.129,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 12.283,00₺

▶Yarım Altın Alış: 24.259,00₺

▶Yarım Altın Satış: 24.553,00₺

▶Tam Altın Alış: 47.330,41₺

▶Tam Altın Satış: 48.326,02₺

▶Ata Altın Alış: 48.809,49₺

▶Ata Altın Satış: 50.104,89₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.763,05₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.820,81₺

▶Gümüş Alış: 126,05₺

▶Gümüş Satış: 126,17₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 24 Şubat Salı günü saat 14.54 itibarıyla alınmıştır.