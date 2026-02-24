CANLI SKOR ANA SAYFA
24 Şubat Van’da iftar saat kaçta? Akşam ezanı ne zaman okunacak?

Van iftar vakti 2026 yılı için vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte “24 Şubat Van’da iftar saat kaçta?” ve “Akşam ezanı ne zaman okunacak?” soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 18:03 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 18:05
Van'da yaşayan vatandaşlar 24 Şubat iftar saatini merak ediyor. Ramazan ayında oruç tutanlar için iftar vakti, günün en önemli saatlerinden biri olarak öne çıkıyor. "Van iftar vakti kaçta?" ve "Van'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor?" sorularının yanıtı Diyanet'in yayımladığı imsakiye ile netleşiyor. İftar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte açılıyor. İlçelere göre dakikalık farklılıklar olabileceği için resmi imsakiye takvimi takip edilmeli.

VAN'DA EZAN KAÇTA OKUNACAK?

Van Ramazan İmsakiyesi 2026 takvimine göre 24 Şubat Salı günü akşam ezanı saat 18.00'de okunacak ve oruçlar bu saatte açılacaktır.

VAN RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026

2026 FİTRE MİKTARI NE KADAR OLDU?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı fitre (fıtır sadakası) miktarı 240 TL olarak belirlendi. Açıklanan bu tutar, 2026 Ramazan ayının başlangıcından 2027 Ramazan ayına kadar geçerli olacak.

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Fitre; maddi durumu yetersiz olan, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan kişilere verilir. Fitre verecek kişinin, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bir günlük temel gıda ihtiyacını karşılayabilecek durumda olması gerekir.

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fitre, Ramazan ayı içerisinde verilebileceği gibi bayram namazından önce verilmesi daha faziletli kabul edilir. Ancak bayramdan sonra da ödenmesi mümkündür. Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması tavsiye edilir.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
