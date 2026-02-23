CANLI SKOR ANA SAYFA
Kurban Bayramı ne zaman 2026? Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı ne zaman 2026? Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor?

2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Bayram ne zaman başlıyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 23:19 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 11:00
Kurban Bayramı ne zaman 2026? Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor?

Kurban kesilmesinin temel dayanağı, Hz. İbrahim'in Allah'a olan teslimiyetidir. Oğlu Hz. İsmail'i kurban etmeye razı olan Hz. İbrahim'in bu sadakati üzerine Allah tarafından bir koç gönderilmiştir. Birçok kişi, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? sorularının cevabını merak ediyor. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı araştırılıyor. 2026 Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı sorusu ise arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman 2026? Hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılı Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Dini takvime göre Kurban Bayramı 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak. Bayramdan bir gün önce olan arefe günü ise 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk geliyor.

Dört gün sürecek Kurban Bayramı'nın tarihleri şu şekilde:

26 Mayıs 2026 Salı - Kurban Bayramı Arefesi

27 Mayıs 2026 Çarşamba - Kurban Bayramı 1. Günü

28 Mayıs 2026 Perşembe - Kurban Bayramı 2. Günü

29 Mayıs 2026 Cuma - Kurban Bayramı 3. Günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi - Kurban Bayramı 4. Günü

Kurban Bayramı ne zaman 2026?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı resmi olarak 4 gün sürmektedir. Arefe günü ise yarım gün resmi tatil olarak uygulanır. 2026 yılında bayramın hafta sonuna bağlanması nedeniyle tatilin uzatılıp uzatılmayacağına dair resmi açıklamalar ilerleyen dönemde netlik kazanacaktır.

Kurban Bayramı ne zaman 2026?

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Kurban Bayramı, İslam dünyasında büyük bir manevi değere sahiptir. Bayramın temelinde Hz. İbrahim'in Allah'a olan teslimiyeti ve sadakati yer alır. Rivayete göre Hz. İbrahim, Allah'ın emri üzerine oğlu Hz. İsmail'i kurban etmeye razı olmuş; bu teslimiyetin karşılığında Allah tarafından bir koç gönderilmiştir. Bu olay, Müslümanlar için itaat, sabır ve teslimiyetin sembolü kabul edilir.

Ramazan Bayramı ne zaman 2026? Devamını Oku BUNU DA OKU

