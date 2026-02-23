CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler TOKİ Uşak kurasına katılacaklar TAM İSİM listesi! Uşak kura çekimi saat kaçta?

TOKİ Uşak kurasına katılacaklar TAM İSİM listesi! Uşak kura çekimi saat kaçta?

TOKİ Uşak kura çekimi ile ilgili gelişmeler başvuru yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. “TOKİ Uşak kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı?”, “Uşak TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?” soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 11:32 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 11:35
TOKİ Uşak kurasına katılacaklar TAM İSİM listesi! Uşak kura çekimi saat kaçta?

TOKİ Uşak kura çekimi için heyecan dorukta. Uşak'ta sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar kura tarihini ve saatini araştırıyor. "TOKİ Uşak kura çekilişi ne zaman yapılacak?", "Katılım listesi yayınlandı mı?" soruları gündemdeki yerini koruyor. TOKİ tarafından yapılan resmi duyuruda kura çekiminin tarihi ve saati belirtiliyor. Kura çekimine katılmaya hak kazananların tam isim listesi ise TOKİ'nin internet sitesinde yayımlanıyor. Kura çekimi noter huzurunda şeffaf şekilde gerçekleştirilirken, sonuçlar aynı gün içerisinde kamuoyuna duyuruluyor. Asil ve yedek hak sahipleri açıklanarak süreç resmi olarak tamamlanıyor.

TOKİ UŞAK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Uşak'ta yapılacak 2 bin 558 sosyal konut için kura süreci resmen başlıyor. TOKİ Uşak kurasına katılacaklar listesi yayınlandı ve başvurusu kabul edilen adaylar ile başvurusu geçersiz sayılan isimler netlik kazandı.

UŞAK KURA ÇEKİLİŞ LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ Uşak kurasına katılacak hak sahipleri listesi yayınlandı. Adaylar, başvuru durumlarını ilgili listeler üzerinden kontrol edebiliyor.

UŞAK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uşak TOKİ kura çekilişi, 24 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00'de, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekimi noter huzurunda, şeffaf ve adil bir şekilde yapılacak. Hak sahiplerinin süreci dikkatle takip etmesi ve duyuruları kontrol etmesi önem taşıyor.

TOKİ UŞAK ÇEKİLİŞİNE KATILACAKLAR TAM LİSTE

