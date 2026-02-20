İstanbul iftar vakti 20 Şubat 2026 | İstanbul ezan saatleri Diyanet-İMSAKİYE

İSTANBUL İFTAR SAATİ 20 ŞUBAT 2026 | On bir ayın sultanı Ramazan, 19 Şubat 2026 Perşembe günü itibarıyla kalplerimize huzur ve sofralarımıza bereket getirmeye başladı. İstanbul'da yaşayan milyonlarca Müslüman, bu yılın ilk orucunu açmak için büyük bir heyecanla akşam ezanı saatini bekliyor. Kıştan bahara geçiş günlerine denk gelen bu kutsal ayın ilk gününde, İstanbul için iftar vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Sabahın erken saatlerinde, 06.22'de imsak vaktinin girmesiyle başlayan ilk oruç heyecanı, akşam ezanının okunmasıyla birlikte yerini iftar sofralarının sevincine bırakacak. Şehrin dört bir yanındaki camilerden yükselecek olan ezan sesiyle birlikte İstanbullular, 2026 yılının ilk iftarını yapmanın huzurunu yaşayacak. İşte İstanbul ezan saatleri ve 20 Şubat 2026 iftar vakti...

İSTANBUL İFTAR VAKTİ 20 ŞUBAT 2026

20 Şubat 2026 İstanbul iftar vakti: 18.51

👉İSTANBUL 2026 İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN👈

ORUÇ KİMLERE FARZDIR?

Ramazan ayında oruç tutmak, akıl sağlığı yerinde olan, ergenlik çağına erişmiş ve oruç tutmasına engel teşkil edecek kronik bir rahatsızlığı bulunmayan her Müslüman üzerine farz-ı ayındır. Diyanet verilerine göre; seferi (yolcu) olanlar, hamileler, çocuk emzirenler veya sağlığı ciddi risk taşıyanlar oruçlarını kaza etmek üzere erteleyebilirler. Oruç, sadece aç kalmak değil; niyetle başlayan ve ruhu disipline eden bir ibadettir.

👉İSTANBUL İFTAR VE SAHUR SAATLERİ | TIKLA-GÖR👈

ORUÇ TUTMANIN SEVABI NEDİR?

İslam inancına göre oruç, sevabı doğrudan Allah tarafından takdir edilecek müstesna bir ibadettir. Hadis-i Şeriflerde buyurulduğu üzere, "Âdemoğlunun her ameli katlanır; ancak oruç başkadır, onun mükafatını ancak Ben veririm" müjdesiyle bu ibadetin kutsallığı vurgulanır. Sabrı öğreten, nefsi terbiye eden ve günahlardan arınmaya vesile olan oruç, kişiyi takva mertebesine ulaştıran en güçlü manevi kalkandır.

ORUCU BOZMAYAN HALLER

Ramazan ayında günlük hayatın akışı içinde karşılaşılan bazı durumlar, çoğu zaman "acaba orucum bozuldu mu?" endişesine yol açar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sıkça sorulan sorulara verdiği yanıtlara göre, ibadetinize engel teşkil etmeyen ve orucu bozmayan temel durumlar şunlardır:

Tükürük Yutmak: Ağız içinde doğal olarak oluşan tükürüğü yutmak, vücudun doğal bir işlevi olduğu için orucu kesinlikle bozmaz. Ancak ağız dışına çıkan veya biriktirilen tükürüğün yutulmasından kaçınılmalıdır.

Ağız içinde doğal olarak oluşan tükürüğü yutmak, vücudun doğal bir işlevi olduğu için orucu kesinlikle bozmaz. Ancak ağız dışına çıkan veya biriktirilen tükürüğün yutulmasından kaçınılmalıdır. Unutarak Yemek ve İçmek: Oruçlu olduğunu tamamen unutup bir şeyler yiyen veya içen kişinin orucu bozulmaz. Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) buyurduğu üzere; bu durum Allah'ın bir ikramıdır. Kişi oruçlu olduğunu hatırladığı an ağzındakini çıkarıp ibadetine devam etmelidir.

Oruçlu olduğunu tamamen unutup bir şeyler yiyen veya içen kişinin orucu bozulmaz. Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) buyurduğu üzere; bu durum Allah'ın bir ikramıdır. Kişi oruçlu olduğunu hatırladığı an ağzındakini çıkarıp ibadetine devam etmelidir. Ağız Çalkalamak ve Duş Almak: Abdest alırken ağza su vermek (boğaza kaçırmamak şartıyla) veya serinlemek amacıyla duş almak orucu bozmaz. Kulağa su kaçması da oruca zarar vermez.

Abdest alırken ağza su vermek (boğaza kaçırmamak şartıyla) veya serinlemek amacıyla duş almak orucu bozmaz. Kulağa su kaçması da oruca zarar vermez. Güzel Koku ve Parfüm: Parfüm, kolonya veya gül suyu koklamak, cilde sürmek orucu etkilemez.

Parfüm, kolonya veya gül suyu koklamak, cilde sürmek orucu etkilemez. Misvak veya Diş Fırçası Kullanmak: Macun kullanmadan misvak veya fırça ile diş temizliği yapmak orucu bozmaz. (Macun kullanılıyorsa yutulmamasına azami dikkat edilmelidir).

Macun kullanmadan misvak veya fırça ile diş temizliği yapmak orucu bozmaz. (Macun kullanılıyorsa yutulmamasına azami dikkat edilmelidir). Kan Vermek ve Göz Damlası: Tıbbi bir zorunluluk gereği kan vermek orucu bozmaz (vücudu halsiz düşürecekse iftardan sonraya bırakılması tavsiye edilir). Göz, kulak ve burun damlaları da (genze kaçmadığı sürece) oruca engel değildir.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Ramazan ayında ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşların en sık sorduğu soruların başında, orucun hangi durumlarda sakatlandığı gelmektedir. Temel kural olarak; oruçlu olduğunu bilerek yemek, içmek, cinsel ilişkide bulunmak ve tütün ürünleri (sigara, nargile vb.) kullanmak orucu bozar. İşte detaylar:

Bilerek Yemek ve İçmek: Ağız yoluyla alınan her türlü gıda, su ve ilaç orucu bozar. Ancak unutarak bir şey yemek veya içmek orucu bozmaz; kişi oruçlu olduğunu hatırladığı an ağzındakini çıkarıp ağzını çalkalamalı ve orucuna devam etmelidir.

Ağız yoluyla alınan her türlü gıda, su ve ilaç orucu bozar. Ancak unutarak bir şey yemek veya içmek orucu bozmaz; kişi oruçlu olduğunu hatırladığı an ağzındakini çıkarıp ağzını çalkalamalı ve orucuna devam etmelidir. İlaç ve Takviyeler: Ağızdan alınan haplar, şuruplar veya vücuda besin/enerji veren damar yolu infüzyonları (serum vb.) orucu bozar. Tedavi amaçlı yapılan ve besin değeri taşımayan iğneler konusunda ise Diyanet, zaruret halinde orucun bozulmayacağı yönünde görüş bildirmektedir.

Ağızdan alınan haplar, şuruplar veya vücuda besin/enerji veren damar yolu infüzyonları (serum vb.) orucu bozar. Tedavi amaçlı yapılan ve besin değeri taşımayan iğneler konusunda ise Diyanet, zaruret halinde orucun bozulmayacağı yönünde görüş bildirmektedir. Ağza Giren Yabancı Maddeler: Yağmur damlası, kar tanesi veya abdest alırken boğaza kaçan su (eğer kasten değilse) bazı durumlarda kaza gerektirse de, genel kural bilerek yutulması halinin orucu bozduğudur.

Yağmur damlası, kar tanesi veya abdest alırken boğaza kaçan su (eğer kasten değilse) bazı durumlarda kaza gerektirse de, genel kural bilerek yutulması halinin orucu bozduğudur. Tütün ve Keyif Verici Maddeler: Sigara, nargile gibi dumanlı maddeler ile uyuşturucu ve keyif verici maddelerin kullanımı orucu bozar ve hem kaza hem de kefaret gerektirebilir.

Sigara, nargile gibi dumanlı maddeler ile uyuşturucu ve keyif verici maddelerin kullanımı orucu bozar ve hem kaza hem de kefaret gerektirebilir. Kasten Kusmak: Kendi isteğiyle, ağız dolusu kusmak orucu bozar. Ancak elde olmayan nedenlerle (mide bulantısı vb.) kusmak oruca zarar vermez.

ORUÇ KİMLERE FARZ DEĞİLDİR? | KAZA VE FİDYE

İslam dini, ibadetlerde kolaylığı esas alır. Bu nedenle bazı özel durumlarda oruç tutulmaması veya ertelenmesi caiz görülmüştür:

Sağlık Durumu Elvermeyenler: Şeker, tansiyon gibi kronik hastalığı olup düzenli ilaç kullanması gerekenler.

Şeker, tansiyon gibi kronik hastalığı olup düzenli ilaç kullanması gerekenler. Yaşlılık: Oruç tutmaya takati yetmeyecek kadar yaşlı olanlar.

Oruç tutmaya takati yetmeyecek kadar yaşlı olanlar. Yolculuk (Seferi Olmak): Ramazan ayında yaklaşık 90 km ve üzeri bir mesafeye yolculuğa çıkanlar oruçlarını kaza etmek üzere erteleyebilirler.

Ramazan ayında yaklaşık 90 km ve üzeri bir mesafeye yolculuğa çıkanlar oruçlarını kaza etmek üzere erteleyebilirler. Hamilelik ve Emzirme: Kendisinin veya bebeğinin sağlığının zarar göreceğinden endişe eden anneler.

Tutulamayan bu oruçlar, imkan varsa sonraki dönemde kaza edilir. Sürekli bir engel varsa, tutulamayan her gün için bir fakiri doyuracak miktar olan fidye verilir.

İMSAK VE SAHUR ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Pek çok vatandaş "İmsak saati ezanla mı başlar?" sorusunu sormaktadır. Diyanet takvimine göre; İmsak vakti, yeme ve içmenin kesilmesi gereken, orucun başladığı andır. Ezanın okunması ise sabah namazının vaktinin girdiğini haber verir. Yani takvimde yazan imsak saati geldiği an, ağızdaki son lokma yutulmuş olmalıdır.

2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

İslam aleminde "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi, 2026 yılında 16 Mart Pazartesi günü idrak edilecek. Ramazan ayının 27. gecesine tekabül eden bu mübarek zaman dilimi, duaların kabul edildiği, tövbelerin edildiği ve manevi mükafatın en üst seviyeye çıktığı gece olarak tüm camilerde ve evlerde ibadetlerle ihya edilecek. İstanbul'un tarihi camilerinde Kadir Gecesi'ne özel programların düzenlenmesi ve binlerce vatandaşın saf tutması bekleniyor.

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bir ay süren sabır ve ibadet yolculuğunun ardından mükafat günü olan Ramazan Bayramı, 2026 yılında Mart ayına denk geliyor. İşte Diyanet dini günler takvimine göre merakla beklenen o tarihler:

Ramazan Bayramı Arefesi: 19 Mart 2026 Perşembe

19 Mart 2026 Perşembe Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar