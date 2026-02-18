Türk Telekom, güçlü fiber altyapısı ve 5G'de abone başına en yüksek kapasite kullanım hakkı ile yeni nesil iletişim dönemine hazır... Türk Telekom, Tolga Çevik'in rol aldığı reklam filmiyle "Türk Telekom'dan herkes için 5G" mesajını geniş kitlelere taşırken, müşterilerine ek ücret olmadan 5G'ye geçiş imkanı sunuyor. 1 Nisan'da açılacak 5G hizmetinde en yüksek fibere bağlı baz istasyonu oranına sahip operatör olarak Türk Telekom, 5G çağının da öncüsü olmak için çalışmalarına devam ediyor. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden şöyle konuştu: "Türkiye'nin dijital dönüşümünde yeni bir dönemin kapılarını aralayan 5G teknolojisini 1 Nisan'da müşterilerimizle buluşturuyoruz. Güçlü fiber altyapımız ve 5G'de abone başına en yüksek kapasite kullanım hakkımız ile en iyi 5G deneyimini sunmaya hazırız."