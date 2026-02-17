Boksör Adem Kılıçcı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, uyuşturucu madde kullanımı ve kullanımını kolaylaştırma suçlamalarıyla çok sayıda adrese baskın yapıldı. İhlas Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre; Operasyon sonucu aralarında boksör Adem Kılıçcı'nın da yer aldığı 17 kişi gözaltına alındı.
