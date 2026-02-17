CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika haberleri... İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında boksör Adem Kılıçcı gözaltına alındı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 13:48
Boksör Adem Kılıçcı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, uyuşturucu madde kullanımı ve kullanımını kolaylaştırma suçlamalarıyla çok sayıda adrese baskın yapıldı. İhlas Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre; Operasyon sonucu aralarında boksör Adem Kılıçcı'nın da yer aldığı 17 kişi gözaltına alındı.

