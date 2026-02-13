CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler 2026 Mart FED toplantısı tarihi: FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

Küresel piyasalarda gözler 2026 Mart FED toplantısına çevrildi. ABD Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı; dolar kuru, altın fiyatları ve borsa endeksleri üzerinde doğrudan etkili olacak. Fed faiz kararı açıklandığı anda piyasaların anlık tepki vermesi bekleniyor. Bu nedenle yatırımcılar toplantı tarihini ve karar saatini yakından takip ediyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 18:12 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 15:32
2026 MART FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Küresel piyasaların yakından takip ettiği 2026 Mart FED faiz kararı için tarih netleşti. ABD Merkez Bankası (Fed), yılın ikinci faiz kararını mart ayında kamuoyuyla paylaşacak.

FED Para Politikası Kurulu'nun mart ayı faiz kararı 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de (TSİ) açıklanacak. Kararın ardından Fed Başkanı'nın yapacağı açıklamalar ve yayımlanacak ekonomik projeksiyonlar da piyasalar açısından kritik önem taşıyacak.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD'de enflasyonla mücadele süreci devam ederken, Fed'in faiz indirim sürecine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlik sürüyor. Son dönemde enflasyonun yeniden güç kazanabileceğine yönelik endişeler, Fed yetkililerinin daha temkinli bir politika izlemesine neden oluyor.

Öte yandan açıklanan istihdam verilerinin iş gücü piyasasında güçlü görünümün devam ettiğini göstermesi, piyasalarda faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. Bu gelişmeler doğrultusunda ekonomistler, Fed'in mart toplantısında ihtiyatlı bir duruş sergileyebileceğini değerlendiriyor.

18 Mart'ta açıklanacak kararın ardından dolar, altın, borsa ve kripto para piyasalarında hareketlilik yaşanması bekleniyor.

