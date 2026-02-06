CANLI SKOR ANA SAYFA
Canlı altın fiyatları | 6 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

Canlı altın fiyatları | 6 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

Altın piyasası haftanın son işlem gününe beklenmedik bir satış baskısıyla başladı. Hafta boyunca üst üste rekorlar kıran ve 7,5 milyon lira eşiğini zorlayan değerli metal, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda kaydedilen son verilere göre hız kesti. Standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem günü öncesinde yüzde 2,9 oranında değer kaybederek 7 milyon 290 bin lira seviyesine çekildi. Haftalık kapanış öncesi yaşanan bu sert gerileme, piyasalarda 'kar realizasyonu' olarak yorumlanırken, yatırımcılar hafta sonuna girmeden önce pozisyonlarını güncellemek için ekran başına kilitlendi. İşte 6 Şubat 2026 canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 06:55
Canlı altın fiyatları | 6 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

Haftaya tarihi zirveleri zorlayarak başlayan altın, 6 Şubat Cuma gününde nefes tazelemeye geçti. Bir önceki işlem gününde 7 milyon 500 bin lira sınırını aşarak yatırımcısını heyecanlandıran kilogram fiyatı, son satışlarla birlikte yönünü aşağı çevirdi. 7 milyon 290 bin lira seviyesinden işlem gören altın, kısa sürede gerçekleşen bu yüzde 2,9'luk düşüşle piyasadaki tansiyonu bir miktar düşürdü. Küresel piyasalardaki ons hareketliliği ve yerel piyasadaki teknik düzeltmelerin birleşmesiyle oluşan bu tablo, güvenli limanda rüzgarın şimdilik tersine döndüğünü gösteriyor. Uzmanlar, haftanın son işlem günündeki bu geri çekilmenin yeni bir alım fırsatı olup olmadığını tartışırken, gözler nihai kapanış rakamlarına çevrilmiş durumda. İşte 6 Şubat Cuma canlı altın fiyatları ve serbest piyasada kur takibi...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.749,13TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.752,34TL

6 ŞUBAT CUMA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,59 (Alış) - 43,63 (Satış)

◼EURO: 51,43 (Alış) - 51,47 (Satış)

◼STERLİN: 59,09 (Alış) - 59,15 (Satış)

Canlı altın fiyatları 6 Şubat 2026

Altının ons fiyatı 4 bin 832,3 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 4 bin 832,3 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,9 düşüşle 7 milyon 290 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,55, bileşik getirisi yüzde 35,20 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,4251, satışta 43,5991 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,3941, satışta 43,5680 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1785, sterlin/dolar paritesi 1,3530 ve dolar/yen paritesi 156,688 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,1 azalışla 66,9 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (6 ŞUBAT 2026)

Gram Altın Alış: 6.749,13₺

Gram Altın Satış: 6.752,34₺

Çeyrek Altın Alış: 11.777,00₺

Çeyrek Altın Satış: 12.080,00₺

Yarım Altın Alış: 23.554,00₺

Yarım Altın Satış: 24.123,00₺

Tam Altın Alış: 46.577,43₺

Tam Altın Satış: 47.604,42₺

Ata Altın Alış: 48.032,97₺

Ata Altın Satış: 49.356,73₺

22 Ayar Bilezik Alış: 6.603,58₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.700,20₺

Gümüş Alış: 101,09₺

Gümüş Satış: 101,31₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 6 Şubat Cuma günü saat 06.06 itibarıyla alınmıştır.

