TOKİ Kırşehir kura sonuçları 2026 | Asil ve yedekler isim listesi belli oldu!

TOKİ Kırşehir kura sonuçları 2026 | Asil ve yedekler isim listesi belli oldu!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Kırşehir etabı tamamlandı. TOKİ 500 bin konut hamlesi kapsamında Kırşehir genelinde inşa edilecek toplam bin 633 konutun hak sahipleri, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belirlendi. Kırşehir Merkez'den Çiçekdağı'na, Mucur'dan Kaman'a kadar 7 ilçede yaşayan binlerce vatandaşın merakla beklediği kura çekimi sonrası asil ve yedek isim listeleri de erişime açıldı. İşte e-Devlet ve TOKİ sorgulama ekranı üzerinden Kırşehir TOKİ kura sonuçları öğrenme sayfası...

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 14:38
TOKİ Kırşehir kura sonuçları 2026 | Asil ve yedekler isim listesi belli oldu!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura takvimi Kırşehir ile devam etti. 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de başlayan ve noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen kura çekimiyle, Kırşehir merkez ve ilçelerinde ev sahibi olacak toplam bin 633 şanslı aile belli oldu. Kırşehir Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen tören, aynı zamanda TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden binlerce kişi tarafından canlı olarak takip edildi. Kura kürelerinden çıkan isimlerin ardından, kesinleşen asil ve yedek listeler dijital platformlara yüklenmeye başladı. İşte TOKİ Kırşehir kura sonuçları ve isim listeleri...

KIRŞEHİR TOKİ KURA sonuç sorgulama ekranı | e-DEVLET

TOKİ Kırşehir kura sonuçları 2026

KIRŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kırşehir'de noter huzurunda tamamlanan çekilişin ardından, hak sahibi olup olmadığını merak eden vatandaşlar için sorgulama ekranları erişime açıldı. Kura sonuçlarını ve asil/yedek isim listesini öğrenmek için iki güvenilir kanal bulunuyor:

1. e-Devlet Kapısı Üzerinden Sorgulama:En hızlı ve resmi yöntem e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamadır. Adımları şu şekilde izleyebilirsiniz:

  • turkiye.gov.tr adresine gidin veya e-Devlet mobil uygulamasını açın.

  • T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

  • Arama çubuğuna "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" yazın ve sunulan hizmetler arasından "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" seçeneğine tıklayın.

  • Açılan ekranda Elazığ projesi için başvurunuzun sonucunu (Asil, Yedek veya Hak Sahibi Olamadı) anında görebilirsiniz.

2. TOKİ Resmi İnternet Sitesi

TOKİ'nin kendi web sitesi üzerinden de isim listelerine ulaşmak mümkün:

  • www.toki.gov.tr adresine giriş yapın.

  • Ana sayfada yer alan "Satış ve Kura" sekmesi altındaki "Kura Sonuçları" bölümüne tıklayın.

  • Burada yer alan "Hak Sahibi Kimlik No" alanına bilgilerinizi girerek sorgulama yapabilir veya ilçe bazlı yayınlanan PDF isim listelerini indirerek kontrol sağlayabilirsiniz.

TOKİ Kırşehir asil ve yedekler isim listesi belli oldu!

KIRŞEHİR TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

Kura çekiminde belirlenen bin 633 asil hak sahibinin yanı sıra, projedeki konut sayısının belirli bir yüzdesi kadar (genellikle %5 veya %10) yedek aday da seçildi. Asil adayların haklarından vazgeçmesi veya şartları sağlamaması durumunda, konut alma sırası bu yedek adaylara geçecek.

Kırşehir Merkez | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Merkez Özbağ | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Akpınar | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Boztepe |Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Çiçekdağı |Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Kaman | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Mucur | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

