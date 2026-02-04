TOKİ Düzce kura sonuçları 2026: Asil ve yedek isim listesi sorgulama e-Devlet

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura takvimi Düzce ile devam etti. 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de başlayan ve noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen kura çekimiyle, Düzce merkez ve ilçelerinde ev sahibi olacak toplam 2 bin 470 şanslı aile belli oldu. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, aynı zamanda TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden binlerce kişi tarafından canlı olarak takip edildi. Kura kürelerinden çıkan isimlerin ardından, kesinleşen asil ve yedek listeler dijital platformlara yüklenmeye başladı. İşte TOKİ Düzce kura sonuçları ve isim listeleri...

DÜZCE TOKİ KURA sonuç sorgulama ekranı | e-DEVLET

DÜZCE TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Vatandaşların sonuçlara ulaşabileceği resmi kanallar şunlardır:

e-Devlet: "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numarası ile.

TOKİ Web Sitesi: toki.gov.tr üzerinden yayınlanan PDF formatındaki asil ve yedek listeler aracılığıyla.

SMS Bilgilendirmesi: Hak sahibi olan vatandaşlara TOKİ tarafından bilgilendirme mesajı gönderilmektedir.

DÜZCE TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

Kura çekiminde belirlenen 2 bin 470 asil hak sahibinin yanı sıra, projedeki konut sayısının belirli bir yüzdesi kadar (genellikle %5 veya %10) yedek aday da seçildi. Asil adayların haklarından vazgeçmesi veya şartları sağlamaması durumunda, konut alma sırası bu yedek adaylara geçecek.

Düzce Merkez | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Akçakoca | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Cumayeri | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Çilimli |Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Gölyaka |Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Gümüşova | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Kaynaşlı | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Yığılca | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın