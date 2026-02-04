CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TOKİ Düzce kura sonuçları 2026: Asil ve yedek isim listesi sorgulama e-Devlet

TOKİ Düzce kura sonuçları 2026: Asil ve yedek isim listesi sorgulama e-Devlet

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Düzce etabı tamamlandı. TOKİ 500 bin konut hamlesi kapsamında Düzce genelinde inşa edilecek toplam 2 bin 470 konutun hak sahipleri, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belirlendi. Akçakoca’dan Kaynaşlı’ya, Cumayeri’nden Yığılca’ya kadar 8 ilçede yaşayan binlerce vatandaşın merakla beklediği kura çekimi sonrası asil ve yedek isim listeleri de erişime açıldı. İşte e-Devlet ve TOKİ sorgulama ekranı üzerinden Düzce TOKİ kura sonuçları öğrenme sayfası...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 14:28
TOKİ Düzce kura sonuçları 2026: Asil ve yedek isim listesi sorgulama e-Devlet

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura takvimi Düzce ile devam etti. 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de başlayan ve noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen kura çekimiyle, Düzce merkez ve ilçelerinde ev sahibi olacak toplam 2 bin 470 şanslı aile belli oldu. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, aynı zamanda TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden binlerce kişi tarafından canlı olarak takip edildi. Kura kürelerinden çıkan isimlerin ardından, kesinleşen asil ve yedek listeler dijital platformlara yüklenmeye başladı. İşte TOKİ Düzce kura sonuçları ve isim listeleri...

DÜZCE TOKİ KURA sonuç sorgulama ekranı | e-DEVLET

TOKİ Düzce kura sonuçları 2026

DÜZCE TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Vatandaşların sonuçlara ulaşabileceği resmi kanallar şunlardır:

e-Devlet: "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numarası ile.

TOKİ Web Sitesi: toki.gov.tr üzerinden yayınlanan PDF formatındaki asil ve yedek listeler aracılığıyla.

SMS Bilgilendirmesi: Hak sahibi olan vatandaşlara TOKİ tarafından bilgilendirme mesajı gönderilmektedir.

TOKİ Düzce asil ve yedek isim listesi

DÜZCE TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

Kura çekiminde belirlenen 2 bin 470 asil hak sahibinin yanı sıra, projedeki konut sayısının belirli bir yüzdesi kadar (genellikle %5 veya %10) yedek aday da seçildi. Asil adayların haklarından vazgeçmesi veya şartları sağlamaması durumunda, konut alma sırası bu yedek adaylara geçecek.

Düzce Merkez | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Akçakoca | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Cumayeri | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Çilimli |Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Gölyaka |Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Gümüşova | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Kaynaşlı | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Yığılca | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

