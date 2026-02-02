2026 dolunay takvimi, astroloji gündemini yakından takip edenler tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. Yıl boyunca yaşanacak dolunaylar, bitişler, fark edişler ve içsel dönüşümlerle öne çıkacak. Yengeç dolunayı duygusal konuları gündeme getirirken, Aslan dolunayı özgüven ve sahneye çıkma temalarını, Başak dolunayı ise sağlık ve iş hayatını ön plana çıkaracak. 2026 dolunay ne zaman gerçekleşecek ve burçları nasıl etkileyecek? sorularının cevabı birçok kişi tarafından merak ediliyor.

2 ŞUBAT DOLUNAYI'NIN BURÇLARA ETKİLERİ

Yükselen Koç

Bu dolunayda aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular, hobiler, spor ve sanatsal yaratıcılık alanları öne çıkıyor. Sosyal çevreniz, arkadaş grupları ve ekip çalışmaları da oldukça hareketli. "Ben" ile "biz" arasında kalabilir, denge kurmakta zorlanabilirsiniz.

Yükselen Boğa

Kariyer ve iş hayatında artan sorumluluklar, aile yaşamınızda baskı yaratabilir. Ev, aile ve gayrimenkul konularında önemli gelişmeler gündeme gelebilir. İş–özel hayat dengesini korumak bu süreçte kritik olacak.

Yükselen İkizler

Eğitim, kısa ve uzun seyahatler, iletişim, yakın çevre ve uzak akrabalarla ilgili konular bu dolunayda ön planda. Yayıncılık, yazma, akademik çalışmalar ile inanç ve felsefi meseleler de dikkat çekiyor.

Yükselen Yengeç

Maddi konular hareketleniyor. Kendi kazançlarınız, ortak gelirler, borçlar ve başkalarının kaynaklarıyla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni finansal fırsatlar kadar harcamalara da dikkat etmeniz gereken bir dönem.

Yükselen Aslan

Dolunay sizi doğrudan etkiliyor. Kendinizi ifade etme biçiminiz, özgüveniniz ve görünürlüğünüz artıyor. Kariyer ve toplumsal statüyle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İkili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik ve hukuki konular da gündemin önemli başlıkları arasında.

Yükselen Başak

Artan sorumluluklar iç dünyanızda baskı yaratabilir. Duygularınızı bastırma eğiliminde olabilirsiniz. İş ortamı ve sağlık konuları bu süreçte oldukça önemli; ihmal edilen kontrolleri ertelememekte fayda var.

Yükselen Terazi

Arkadaş çevreniz, sosyal gruplar ve ortak projeler ön plana çıkıyor. Grup içinde liderlik rolü üstlenebilirsiniz. Eski dostlarla yeniden bir araya gelmek mümkün. Aynı zamanda aşk, flört, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili konular da aktif.

Yükselen Akrep

Aile, ev, yuva ve ebeveynlerle ilgili meseleler yoğunlaşırken, kariyer alanında da görünürlük artıyor. Başarı, terfi, tanınma ve yükselme temaları güçlü. Özel hayat ile iş hayatı arasında önemli kararlar alabilirsiniz.

Yükselen Yay

Eğitim, akademik çalışmalar, yazma, yayıncılık ve uluslararası bağlantılar öne çıkıyor. Uzaklarla ilgili sorumluluklar artarken, yakın çevre ve iletişim trafiği de oldukça yoğun olabilir.

Yükselen Oğlak

Maddi kaynaklar, borçlar, krediler ve ortak gelirler gündemin merkezinde. Yeni kazanç fırsatları doğabilir. Aynı zamanda önemli harcamalar veya yatırımlar da söz konusu olabilir.

Yükselen Kova

İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar bu dolunayda belirleyici rol oynuyor. Genel yaşam temposu hızlanırken fiziksel ve zihinsel yoğunluk artabilir. Sosyal çevreyle temas yüksek, ancak zaman zaman krizli durumlar da yaşanabilir.

Yükselen Balık

İş hayatı, günlük düzen ve sağlık konuları ön planda. Çalışma ortamında daha görünür olabilir, liderlik becerilerinizi ortaya koyabilirsiniz. Günlük alışkanlıklarınızı düzenlemek için uygun bir dönem.

DOLUNAY'DA NELER YAPILIR?

Dolunayda yapılabilecek en önemli şeylerden biri, zihinsel ve duygusal arınmadır. Kırgınlıklar, pişmanlıklar, korkular ve yük haline gelmiş düşünceler bilinçli bir şekilde serbest bırakılabilir. Meditasyon yapmak, dua etmek, niyet çalışmaları gerçekleştirmek ve içsel farkındalığı artıran pratiklere yönelmek bu süreçte destekleyici olur. Yarım kalan işler ve ertelenmiş konular dolunay enerjisiyle birlikte tamamlanmak ister. Bu nedenle sonuç almak, karar vermek ve bir süreci kapatmak için uygun bir zamandır. Günlük tutmak, düşünceleri yazıya dökmek ve rüyaları not almak da dolunayın getirdiği mesajları daha net anlamaya yardımcı olabilir.

Dolunay aynı zamanda fiziksel ve enerjisel temizlik için de uygundur. Yaşam alanını düzenlemek, evi havalandırmak, duş almak ya da suyla temas etmek rahatlatıcı etki yaratır. Bu süreçte bedenin verdiği sinyalleri dinlemek ve dinlenmeye zaman ayırmak önemlidir.