CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 2026 dolunay ne zaman gerçekleşecek ve burçları nasıl etkileyecek?

2026 dolunay ne zaman gerçekleşecek ve burçları nasıl etkileyecek?

2026 dolunay ne zaman gerçekleşecek ve burçları nasıl etkileyecek? Astrolojiyle ilgilenenler için dolunay tarihleri her yıl büyük önem taşıyor. 2026 yılında da dolunaylar, duygusal farkındalıkların artmasına ve tamamlanma enerjilerine işaret edecek.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 13:14
2026 dolunay ne zaman gerçekleşecek ve burçları nasıl etkileyecek?

2026 dolunay takvimi, astroloji gündemini yakından takip edenler tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. Yıl boyunca yaşanacak dolunaylar, bitişler, fark edişler ve içsel dönüşümlerle öne çıkacak. Yengeç dolunayı duygusal konuları gündeme getirirken, Aslan dolunayı özgüven ve sahneye çıkma temalarını, Başak dolunayı ise sağlık ve iş hayatını ön plana çıkaracak. 2026 dolunay ne zaman gerçekleşecek ve burçları nasıl etkileyecek? sorularının cevabı birçok kişi tarafından merak ediliyor.

2 ŞUBAT DOLUNAYI'NIN BURÇLARA ETKİLERİ

Yükselen Koç

Bu dolunayda aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular, hobiler, spor ve sanatsal yaratıcılık alanları öne çıkıyor. Sosyal çevreniz, arkadaş grupları ve ekip çalışmaları da oldukça hareketli. "Ben" ile "biz" arasında kalabilir, denge kurmakta zorlanabilirsiniz.

Yükselen Boğa

Kariyer ve iş hayatında artan sorumluluklar, aile yaşamınızda baskı yaratabilir. Ev, aile ve gayrimenkul konularında önemli gelişmeler gündeme gelebilir. İş–özel hayat dengesini korumak bu süreçte kritik olacak.

Yükselen İkizler

Eğitim, kısa ve uzun seyahatler, iletişim, yakın çevre ve uzak akrabalarla ilgili konular bu dolunayda ön planda. Yayıncılık, yazma, akademik çalışmalar ile inanç ve felsefi meseleler de dikkat çekiyor.

Yükselen Yengeç

Maddi konular hareketleniyor. Kendi kazançlarınız, ortak gelirler, borçlar ve başkalarının kaynaklarıyla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni finansal fırsatlar kadar harcamalara da dikkat etmeniz gereken bir dönem.

Yükselen Aslan

Dolunay sizi doğrudan etkiliyor. Kendinizi ifade etme biçiminiz, özgüveniniz ve görünürlüğünüz artıyor. Kariyer ve toplumsal statüyle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İkili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik ve hukuki konular da gündemin önemli başlıkları arasında.

Yükselen Başak

Artan sorumluluklar iç dünyanızda baskı yaratabilir. Duygularınızı bastırma eğiliminde olabilirsiniz. İş ortamı ve sağlık konuları bu süreçte oldukça önemli; ihmal edilen kontrolleri ertelememekte fayda var.

Yükselen Terazi

Arkadaş çevreniz, sosyal gruplar ve ortak projeler ön plana çıkıyor. Grup içinde liderlik rolü üstlenebilirsiniz. Eski dostlarla yeniden bir araya gelmek mümkün. Aynı zamanda aşk, flört, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili konular da aktif.

Yükselen Akrep

Aile, ev, yuva ve ebeveynlerle ilgili meseleler yoğunlaşırken, kariyer alanında da görünürlük artıyor. Başarı, terfi, tanınma ve yükselme temaları güçlü. Özel hayat ile iş hayatı arasında önemli kararlar alabilirsiniz.

Yükselen Yay

Eğitim, akademik çalışmalar, yazma, yayıncılık ve uluslararası bağlantılar öne çıkıyor. Uzaklarla ilgili sorumluluklar artarken, yakın çevre ve iletişim trafiği de oldukça yoğun olabilir.

Yükselen Oğlak

Maddi kaynaklar, borçlar, krediler ve ortak gelirler gündemin merkezinde. Yeni kazanç fırsatları doğabilir. Aynı zamanda önemli harcamalar veya yatırımlar da söz konusu olabilir.

Yükselen Kova

İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar bu dolunayda belirleyici rol oynuyor. Genel yaşam temposu hızlanırken fiziksel ve zihinsel yoğunluk artabilir. Sosyal çevreyle temas yüksek, ancak zaman zaman krizli durumlar da yaşanabilir.

Yükselen Balık

İş hayatı, günlük düzen ve sağlık konuları ön planda. Çalışma ortamında daha görünür olabilir, liderlik becerilerinizi ortaya koyabilirsiniz. Günlük alışkanlıklarınızı düzenlemek için uygun bir dönem.

DOLUNAY'DA NELER YAPILIR?

Dolunayda yapılabilecek en önemli şeylerden biri, zihinsel ve duygusal arınmadır. Kırgınlıklar, pişmanlıklar, korkular ve yük haline gelmiş düşünceler bilinçli bir şekilde serbest bırakılabilir. Meditasyon yapmak, dua etmek, niyet çalışmaları gerçekleştirmek ve içsel farkındalığı artıran pratiklere yönelmek bu süreçte destekleyici olur. Yarım kalan işler ve ertelenmiş konular dolunay enerjisiyle birlikte tamamlanmak ister. Bu nedenle sonuç almak, karar vermek ve bir süreci kapatmak için uygun bir zamandır. Günlük tutmak, düşünceleri yazıya dökmek ve rüyaları not almak da dolunayın getirdiği mesajları daha net anlamaya yardımcı olabilir.

Dolunay aynı zamanda fiziksel ve enerjisel temizlik için de uygundur. Yaşam alanını düzenlemek, evi havalandırmak, duş almak ya da suyla temas etmek rahatlatıcı etki yaratır. Bu süreçte bedenin verdiği sinyalleri dinlemek ve dinlenmeye zaman ayırmak önemlidir.

Icardi'nin maaş talebi masadan kaldırdı!
F.Bahçe'de yıldız isim için anlaşma tamam!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Epstein belgelerinden "pandemi simülasyonu" çıktı! Bill Gates 2017'de koronavirüs üzerinde mi çalıştı? "Biyolojik kıyamet" senaryosu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den En-Nesyri için radikal karar!
Beşiktaş o futbolcu ile anlaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kocaelispor-F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı Kocaelispor-F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı 13:08
Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu! 13:08
Kocaelispor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler Kocaelispor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler 12:49
Japon voleybolcudan anlamlı özür! Japon voleybolcudan anlamlı özür! 12:32
Kocaelispor-Fenerbahçe maçının VAR kadrosu! Kocaelispor-Fenerbahçe maçının VAR kadrosu! 12:18
Beşiktaş o futbolcu ile anlaştı! Beşiktaş o futbolcu ile anlaştı! 12:15
Daha Eski
CANLI | Udinese - Roma maçı CANLI | Udinese - Roma maçı 12:14
Galatasaray'dan Icardi paylaşımı! Galatasaray'dan Icardi paylaşımı! 12:08
Lider Fenerbahçe Beko'nun rakibi Barcelona! Lider Fenerbahçe Beko'nun rakibi Barcelona! 11:49
Eyüp Aydın G.Saray'a geri döndü! Eyüp Aydın G.Saray'a geri döndü! 11:42
Knicks ve Thunder’dan galibiyet! Knicks ve Thunder’dan galibiyet! 11:32
Zeynep Sönmez 79. sıraya yükseldi! Zeynep Sönmez 79. sıraya yükseldi! 11:20