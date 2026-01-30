Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne kadar sürer? İl il Cuma namazı saatleri

30 Ocak Cuma namazı saatleri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitlerine göre İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu gündemde. 30 Ocak 2026 Cuma namazı vakitleri, il il namaz saatleri ve Cuma namazı ibadeti hakkında merak edilen tüm detaylar araştırılıyor. Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat, hutbe ne kadar sürer ve Cuma namazı süresi ne kadar gibi sorular da sıkça sorulan konular arasında yer alıyor. Diyanet tarafından paylaşılan güncel Cuma namazı vakitleri ve il il Cuma namazı saati görüntüleme ekranı haberimizde yer alıyor.

BU HAFTA CUMA NAMAZI KAÇTA KILINACAK?

30 Ocak Cuma günü Türkiye genelinde Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre belirlendi. Cuma namazı vakitleri illere göre farklılık göstermektedir.

İSTANBUL: 13:22

ANKARA: 13:07

İZMİR: 13:30

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? KAÇ REKAT?

Cuma namazı, İslam dininde farz olan önemli ibadetlerden biridir. Cuma namazı toplamda 2 rekat farz, öncesinde ve sonrasında kılınan sünnet namazları ile birlikte eda edilir. Cuma namazından önce hutbe okunur ve cemaatle birlikte namaz kılınır.

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?

Cuma namazı hutbe ve namaz dahil olmak üzere ortalama 30–45 dakika sürmektedir. Hutbe süresi ve cemaat yoğunluğuna göre süre değişebilir.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ DİYANET GÖRÜNTÜLEME EKRANI

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakitleri sistemine göre il il Cuma namazı saatlerini anlık olarak görüntüleyebilirsiniz. Güncel Cuma namazı vakitleri, şehir bazlı namaz saatleri ve haftalık namaz takvimi Diyanet tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.