İstanbul’da kar yağacak mı? AKOM kar uyarısı yaptı mı?

İstanbul'a kar ne zaman geliyor? AKOM kar uyarısı yaptı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin paylaştığı hava tahmin raporuna göre 2 Şubat Pazartesi karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı günü ise hafif kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da kar yağışı olacak mı, sıcaklıklar kaç derece olacak, rüzgar ne kadar kuvvetlenecek? İstanbul hava durumu tahmini, kar yağışı beklentisi ve AKOM son dakika uyarıları haberimizde.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), önümüzdeki günler için hava durumu uyarısında bulundu. AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 2 Şubat Pazartesi günü karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı günü ise hafif kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da kar yağışı ihtimali ve sıcaklık düşüşü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

AKOM'un sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, bugün rüzgarın güney yönlerden kuvvetlenerek zaman zaman fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Rüzgarla birlikte aralıklarla sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı, hava sıcaklıklarının ise gün boyunca 15 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojik tahminlere göre en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının, aralıklı sağanak yağış görülecek yarın 7 ile 13 derece arasında olması bekleniyor. 31 Ocak Cumartesi günü ise havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği, sıcaklıkların 5 ile 8 derece arasında olacağı bildirildi. 1 Şubat Pazar günü ise çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava beklenirken sıcaklıkların 4 ile 7 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Kent genelinde 2 Şubat Pazartesi günü karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı günü ise parçalı bulutlu hava ile birlikte hafif kar yağışı tahmin ediliyor. Pazartesi günü sıcaklıkların 1 ile 5 derece arasında, Salı günü ise 1 ile 4 derece arasında olması bekleniyor. Uzmanlar özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklık düşüşüne bağlı olarak buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Çarşamba günü ise İstanbul'da havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin edilirken, en düşük sıcaklığın 0 derece, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece civarında ölçüleceği bildirildi. AKOM, sürücüleri ve vatandaşları olası olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaya çağırdı.