CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler İstanbul’da kar yağacak mı? AKOM kar uyarısı yaptı mı?

İstanbul’da kar yağacak mı? AKOM kar uyarısı yaptı mı?

İstanbul’a kar geliyor mu? AKOM uyardı, 2 Şubat Pazartesi günü karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı günü ise hafif kar yağışı bekleniyor. İstanbul’da kar ne zaman yağacak, kar yağışı ne kadar sürecek, sıcaklıklar kaç dereceye düşecek?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 08:48
İstanbul’da kar yağacak mı? AKOM kar uyarısı yaptı mı?

İstanbul'a kar ne zaman geliyor? AKOM kar uyarısı yaptı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin paylaştığı hava tahmin raporuna göre 2 Şubat Pazartesi karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı günü ise hafif kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da kar yağışı olacak mı, sıcaklıklar kaç derece olacak, rüzgar ne kadar kuvvetlenecek? İstanbul hava durumu tahmini, kar yağışı beklentisi ve AKOM son dakika uyarıları haberimizde.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), önümüzdeki günler için hava durumu uyarısında bulundu. AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 2 Şubat Pazartesi günü karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı günü ise hafif kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da kar yağışı ihtimali ve sıcaklık düşüşü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

AKOM'un sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, bugün rüzgarın güney yönlerden kuvvetlenerek zaman zaman fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Rüzgarla birlikte aralıklarla sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı, hava sıcaklıklarının ise gün boyunca 15 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojik tahminlere göre en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının, aralıklı sağanak yağış görülecek yarın 7 ile 13 derece arasında olması bekleniyor. 31 Ocak Cumartesi günü ise havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği, sıcaklıkların 5 ile 8 derece arasında olacağı bildirildi. 1 Şubat Pazar günü ise çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava beklenirken sıcaklıkların 4 ile 7 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Kent genelinde 2 Şubat Pazartesi günü karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı günü ise parçalı bulutlu hava ile birlikte hafif kar yağışı tahmin ediliyor. Pazartesi günü sıcaklıkların 1 ile 5 derece arasında, Salı günü ise 1 ile 4 derece arasında olması bekleniyor. Uzmanlar özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklık düşüşüne bağlı olarak buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Çarşamba günü ise İstanbul'da havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin edilirken, en düşük sıcaklığın 0 derece, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece civarında ölçüleceği bildirildi. AKOM, sürücüleri ve vatandaşları olası olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Usta yazardan F.Bahçeli yıldıza eleştiri!
Villarreal’den Gueye için uçuk talep!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Başkan Erdoğan'a sunulan sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu: 15 yaş sınırı geliyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
Asllani'nin geliş zamanı belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
CANLI | Fenerbahçe Avrupa Ligi rakipleri CANLI | Fenerbahçe Avrupa Ligi rakipleri 09:17
Kaplan Avustralya Açık'a veda etti Kaplan Avustralya Açık'a veda etti 09:16
F.Bahçe'ye İrlandalı golcü! Transferde ters köşe F.Bahçe'ye İrlandalı golcü! Transferde ters köşe 09:13
Galatasaray'ın Play Off rakipleri belli oluyor Galatasaray'ın Play Off rakipleri belli oluyor 09:02
Maç sonu F.Bahçeli yıldıza flaş eleştiri! Maç sonu F.Bahçeli yıldıza flaş eleştiri! 08:39
Usta yazardan F.Bahçeli yıldıza eleştiri! Usta yazardan F.Bahçeli yıldıza eleştiri! 08:37
Daha Eski
Önümüze bakıyoruz Önümüze bakıyoruz 02:16
Böyle olmaz Böyle olmaz 02:09
Utanç dakikaları! Utanç dakikaları! 02:04
Hakem başarılıydı Hakem başarılıydı 02:03
3‘ü zorunlu 5 değişiklik 3‘ü zorunlu 5 değişiklik 02:02
Ederson: Şampiyon olmak istiyoruz Ederson: Şampiyon olmak istiyoruz 02:01