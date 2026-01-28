CANLI ALTIN FİYATLARI | 28 Ocak gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Altın piyasasında 28 Ocak 2026 hareketliliği yatırımcıların yakın takibinde. Gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde yaşanan dalgalanmalar, günün en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin yanı sıra dolar/TL kuru ve ons altındaki değişimler, iç piyasadaki fiyatlara doğrudan yansıyor. Gün içinde anlık olarak değişebilen altın fiyatları nedeniyle yatırımcıların piyasayı dikkatle izlemesi önem taşıyor. Peki, gram altın bugün kaç TL? İşte 28 Ocak 2026 altın fiyatlarında son tablo…

Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 06:51
28 Ocak Çarşamba güncel altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde yaşanan son hareketlilik piyasaların ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Küresel piyasalardaki gelişmeler, dolar/TL kuru ve ons altındaki dalgalanmalar iç piyasadaki altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerindeki fiyat hareketleri gün boyunca anlık olarak değişebileceğinden, yatırımcıların piyasayı yakından takip etmesi öneriliyor. Peki, Gram altın bugün kaç TL? 28 Ocak 2026 altın fiyatlarında son durum...

28 OCAK ÇARŞAMBA GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.305,64TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 7.306,63TL

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

Uzmanlar, FED faiz politikası ve dolar/TL kurundaki hareketlerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. Jeopolitik riskler ve enflasyon beklentileri de altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı 28 Ocak Çarşamba günü 12.272,00 TL alış, 12.393,00 TL satış seviyelerinde bulunuyor. Yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarında da benzer hareketlilik görülüyor.

Altın fiyatları 28 Ocak 2026 Çarşamba

28 OCAK ÇARŞAMBA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,40 (Alış) - 43,42 (Satış)

◼EURO: 52,08 (Alış) - 52,18 (Satış)

◼STERLİN: 59,94 (Alış) - 60,24 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (28 OCAK 2026)

Gram Altın Alış: 7.305,64₺

Gram Altın Satış: 7.306,63₺

Çeyrek Altın Alış: 12.272,00₺

Çeyrek Altın Satış: 12.393,00₺

Yarım Altın Alış: 24.544,00₺

Yarım Altın Satış: 24.786,00₺

Tam Altın Alış: 48.936,00₺

Tam Altın Satış: 49.380,00₺

Ata Altın Alış: 50.253,00₺

Ata Altın Satış: 50.667,00₺

22 Ayar Bilezik Alış: 6.848,97₺

22 Ayar Bilezik Satış: 7.177,47₺

Gümüş Alış: 159,56₺

Gümüş Satış: 159,68₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 28 Ocak Çarşamba günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.




