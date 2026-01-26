26 Ocak 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları 26 Ocak 2026 Pazartesi günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Haftaya yükselişle başlayan altın piyasasında gram altın 7.000 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın 11.650 TL bandında satılıyor. Tam altın ise yaklaşık 45.300 TL civarında alıcı buluyor. Gram altın kaç TL oldu? sorusunun cevabı merak ediliyor. Vatandaşlar, altın fiyatlarının haftaya nasıl başladığını ve güncel fiyatları yakından araştırıyor. Peki, 26 Ocak gram altın kaç TL? Haftanın ilk gününde dolar, euro, sterlin kaç TL oldu? Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Uzmanlar, FED faiz kararı, dolar kuru ve jeopolitik risklerin altın fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdüreceğini belirtiyor. Özellikle kısa vadede dalgalı fiyat hareketlerinin devam etmesi bekleniyor. Gram altın bugün kaç TL? 26 Ocak 2026 altın fiyatlarında son durum...

26 OCAK PAZARTESİ GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.096,81TL GRAM ALTIN SATIŞ: 7.097,63TL

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

Uzmanlar, FED faiz politikası ve dolar/TL kurundaki hareketlerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. Jeopolitik riskler ve enflasyon beklentileri de altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı 26 Ocak Pazartesi günü 11.799,00 TL alış, 11.867,00 TL satış seviyelerinde bulunuyor. Yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarında da benzer hareketlilik görülüyor.

26 OCAK PAZARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,37 (Alış) - 43,37 (Satış)

◼EURO: 51,42 (Alış) - 51,43 (Satış)

◼STERLİN: 59,30 (Alış) - 59,31 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (26 OCAK 2026)

▶Gram Altın Alış: 7.096,81₺

▶Gram Altın Satış: 7.097,63₺

▶Çeyrek Altın Alış: 11.799,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 11.867,00₺

▶Yarım Altın Alış: 23.598,00₺

▶Yarım Altın Satış: 23.734,00₺

▶Tam Altın Alış: 46.395,69₺

▶Tam Altın Satış: 47.315,84₺

▶Ata Altın Alış: 47.845,56₺

▶Ata Altın Satış: 49.057,53₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.607,84₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.631,23₺

▶Gümüş Alış: 151,97₺

▶Gümüş Satış: 152,05₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 26 Ocak Pazartesi günü saat 14.35 itibarıyla alınmıştır.