CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Üniversite öğrencilerine af geliyor! Üniversite affı şartları belli oldu

Üniversite öğrencilerine af geliyor! Üniversite affı şartları belli oldu

AK Parti TBMM Grubu’nun bir süredir titizlikle üzerinde çalıştığı, yükseköğrenim öğrencilerine af düzenlemesini de kapsaması beklenen 25 maddelik kanun teklifinde sona gelindi. AK Parti Grup Başkanlığı’nın hazırladığı taslağın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmasının ardından teklifin nihai şeklini alması bekleniyor. Peki, üniversite öğrencilerine af ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 20:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Üniversite öğrencilerine af geliyor! Üniversite affı şartları belli oldu

AK Parti'nin üniversite öğrencilerini ilgilendiren 25 maddelik af çalışmasında sona yaklaşıldı. Hazırlanan düzenleme milyonlarca kişi tarafından merak edilirken, aftan hangi öğrencilerin yararlanacağı araştırılıyor. Taslağın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmasının ardından teklifin nihai şeklini alması bekleniyor. Peki, üniversite öğrencilerine af ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde...

Üniversite öğrencilerine af

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE AFTAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Üniversite affı şartları şunlar:

Ebeveyn kaybı sonrası ağır maddi sorunlar yaşayan, ailenin tek gelirinin ortadan kalkması nedeniyle eğitimini bırakmak zorunda kalan ya da ailesindeki bireylerin bakım yükünü üstlendiği için üniversiteye devam edemeyen öğrencilerin af kapsamına alınması planlanıyor.

Üniversite öğrencilerine af ne zaman çıkacak?

Ayrıca doğal afetlerden etkilenenler, uzun süreli sağlık sorunları nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kalanlar ve benzeri zorlayıcı nedenlerle öğrenimini sürdüremeyen öğrencilerin de bu haktan yararlanabileceği belirtiliyor. Tüm bu gerekçelerin geçerli sayılması için resmi belgelerle kanıtlanması şart olacak.

Üniversite öğrencilerine af şartları

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE AF NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti TBMM Grubu'nun uzun süredir üzerinde çalıştığı ve üniversite öğrencilerine yönelik af düzenlemesini de içermesi öngörülen 25 maddelik yasa teklifinde son aşamaya gelindi. Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan taslağın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmasının ardından düzenlemenin nihai halini alması ve üniversite öğrencilerine affın çıkması bekleniyor.

Üniversite öğrencilerine af detayları

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de şok sakatlık!
F.Bahçe-Göztepe | CANLI
DİĞER
Fenerbahçe için flaş manşetler: "Aston Villa'yı o kurtardı"
Son dakika: Atlas Çağlayan'ın annesi A Haber'de
Juventus'ta Nesyri defteri kapandı!
Tedesco açıkladı! Kerem neden ilk 11'de yok?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 20:40
Edson Alvarez'den sakatlık açıklaması! Edson Alvarez'den sakatlık açıklaması! 20:26
Barça koltuğu kaptırmadı! Barça koltuğu kaptırmadı! 20:19
Deportivo Alaves-Real Betis maçı ne zaman? Deportivo Alaves-Real Betis maçı ne zaman? 20:15
F.Bahçe Beko deplasmanda galip! F.Bahçe Beko deplasmanda galip! 20:14
Kadıköy'de "Özgür Filistin" pankartı! Kadıköy'de "Özgür Filistin" pankartı! 20:09
Daha Eski
Juventus'ta Nesyri defteri kapandı! Juventus'ta Nesyri defteri kapandı! 19:46
Chelsea deplasmanda hata yapmadı! Chelsea deplasmanda hata yapmadı! 19:39
Dzeko ilk maçında fileleri sarstı! Dzeko ilk maçında fileleri sarstı! 19:32
Tedesco açıkladı! Kerem neden ilk 11'de yok? Tedesco açıkladı! Kerem neden ilk 11'de yok? 19:20
Cimbom yeni transferini duyurdu! Cimbom yeni transferini duyurdu! 19:06
F.Bahçe'de yıldız isim Göztepe maçında yok! F.Bahçe'de yıldız isim Göztepe maçında yok! 18:55