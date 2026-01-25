Üniversite öğrencilerine af geliyor! Üniversite affı şartları belli oldu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

AK Parti'nin üniversite öğrencilerini ilgilendiren 25 maddelik af çalışmasında sona yaklaşıldı. Hazırlanan düzenleme milyonlarca kişi tarafından merak edilirken, aftan hangi öğrencilerin yararlanacağı araştırılıyor. Taslağın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmasının ardından teklifin nihai şeklini alması bekleniyor. Peki, üniversite öğrencilerine af ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE AFTAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Üniversite affı şartları şunlar:

Ebeveyn kaybı sonrası ağır maddi sorunlar yaşayan, ailenin tek gelirinin ortadan kalkması nedeniyle eğitimini bırakmak zorunda kalan ya da ailesindeki bireylerin bakım yükünü üstlendiği için üniversiteye devam edemeyen öğrencilerin af kapsamına alınması planlanıyor.

Ayrıca doğal afetlerden etkilenenler, uzun süreli sağlık sorunları nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kalanlar ve benzeri zorlayıcı nedenlerle öğrenimini sürdüremeyen öğrencilerin de bu haktan yararlanabileceği belirtiliyor. Tüm bu gerekçelerin geçerli sayılması için resmi belgelerle kanıtlanması şart olacak.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE AF NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti TBMM Grubu'nun uzun süredir üzerinde çalıştığı ve üniversite öğrencilerine yönelik af düzenlemesini de içermesi öngörülen 25 maddelik yasa teklifinde son aşamaya gelindi. Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan taslağın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmasının ardından düzenlemenin nihai halini alması ve üniversite öğrencilerine affın çıkması bekleniyor.