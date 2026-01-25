CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Süper Loto sonuçları açıklandı 25 Ocak | İşte Süper Loto kazanan numaralar

Süper Loto sonuçları açıklandı 25 Ocak | İşte Süper Loto kazanan numaralar

Milli Piyango İdaresi’nin düzenlediği Süper Loto’da bu hafta gözler ikramiyeye çevrildi. 139 milyon 202 bin TL’ye ulaşan büyük ödül, çekilişle birlikte şansını deneyen binlerce oyuncunun heyecanını artırdı. 60 sayı arasından seçilen 6 numarayı bilen talihlinin büyük kazanca ulaşacağı çekilişin ardından, 25 Ocak 2026 Pazar günü kazanan rakamlar ve ikramiyenin devredip devretmediği merak edilmeye başlandı. Peki, Süper Loto sonuçları belli oldu mu, büyük ödül sahibini buldu mu? İşte tüm detaylar…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 21:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Loto sonuçları açıklandı 25 Ocak | İşte Süper Loto kazanan numaralar

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da bu hafta ikramiye dikkat çekiyor. Tam 139 milyon 202 bin TL'lik büyük ödül, çekilişle birlikte oyuncuların gündeminde. 60 sayı arasından belirlenen 6 rakamı doğru tahmin eden talihlinin büyük ikramiyeye ulaşacağı çekiliş sonrası, 25 Ocak 2026 Pazar günü kazanan numaralar ve ikramiyenin devredip devretmediği merak konusu oldu. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı, büyük ödül sahibini buldu mu? İşte merak edilen ayrıntılar…

25 OCAK PAZAR SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen 25 Ocak 2026 Pazar Süper Loto sonuçları şöyle:

38-23-49-12-50-20

Süper Loto kazanan numaralar 25 Ocak 2026

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! İşte o isim
Tedesco: 2 puan kaybettik ama...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Son dakika: Atlas Çağlayan'ın annesi A Haber'de
Kadıköy'de kazanan yok!
F.Bahçe'de şok sakatlık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:21
Musaba: Panik yapacak bir durum yok! Musaba: Panik yapacak bir durum yok! 22:19
Kenan attı Juventus kazandı! Kenan attı Juventus kazandı! 22:02
ManU bu kez lideri avladı! ManU bu kez lideri avladı! 21:34
Manisa'da kazanan ev sahibi! Manisa'da kazanan ev sahibi! 21:21
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 20:40
Daha Eski
Edson Alvarez'den sakatlık açıklaması! Edson Alvarez'den sakatlık açıklaması! 20:26
Barça koltuğu kaptırmadı! Barça koltuğu kaptırmadı! 20:19
Deportivo Alaves-Real Betis maçı ne zaman? Deportivo Alaves-Real Betis maçı ne zaman? 20:15
F.Bahçe Beko deplasmanda galip! F.Bahçe Beko deplasmanda galip! 20:14
Kadıköy'de "Özgür Filistin" pankartı! Kadıköy'de "Özgür Filistin" pankartı! 20:09
Juventus'ta Nesyri defteri kapandı! Juventus'ta Nesyri defteri kapandı! 19:46