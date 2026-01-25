CANLI SKOR ANA SAYFA
Gaziantep'te deprem mi oldu? Merkez üssü neresi? AFAD deprem

Gaziantep'te deprem mi oldu? Merkez üssü neresi? AFAD deprem

AFAD, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 19.13'te Gaziantep'te deprem olduğunu açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, vatandaşlar "Gaziantep'de kaç şiddetinde deprem oldu?", "Gaziantep depremi merkez üssü neresi?" ve "Deprem nerede oldu?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 20:20 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 20:24
Gaziantep'te deprem mi oldu? Merkez üssü neresi? AFAD deprem

SON DAKİKA GAZİANTEP DEPREM | AFAD, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 19.13'te Gaziantep'te bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı kısa süreli tedirginliğe yol açarken, vatandaşlar depremin büyüklüğünü, merkez üssünü ve hangi bölgelerde hissedildiğini merak ediyor. Gözler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı güncel deprem verilerine çevrildi. Peki, Gaziantep'te deprem mi oldu? Kaç şiddetinde oldu? Merkez üssü neresi? Hangi iller hissetti? İşte detaylar...

GAZİANTEP'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 19.13'te Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Nurdağı olarak açıklanan sarsıntının 7.82 kilometre derinlikte hissedildiği belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Gaziantep deprem detayları şu şekilde:

