Ankara su kesintileri 24 Ocak 2026: Bugün Ankara’da sular nerede yok, ne zaman gelecek?

Ankara'da yaşayan vatandaşlar 24 Ocak su kesintisi duyurularını yakından takip ediyor. ASKİ tarafından yapılan altyapı ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi yaşanırken, suyun ne zaman geleceği merak konusu oldu. ASKİ açıklamalarına göre çalışmalar tamamlandıkça şebekeye yeniden su verilecek. Ankara su kesintisi yaşanan ilçeler, mahalleler ve saat bilgileriyle ilgili tüm detaylar haberimizde…

ANKARA SU KESİNTİSİ

Ankara su kesintileri 24 Ocak 2026 günü de vatandaşların gündeminde. ASKİ, şehir genelinde sürdürülen altyapı çalışmaları ve arıza giderme çalışmaları kapsamında bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

YENİMAHALLE

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 23.01.2026 22:25:00

Tamir Tarihi: 24.01.2026 20:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ ERGENEKOM MAHALLESİ SUADİYE ÇADDESİ İÇERİSİNDE BULUNAN 1000 LİK ÇELİK BORU ARZASI SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: karşıyaka mahallesi pamuklar mahallesi anadolu mahallesi yukarı yahyalar mahallesi ergenekon mahallesi esentepe mahallesi serhat mahallesi çarşı mahallesi burç mahallesi yunus emre mahallesi

KEÇİÖREN

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 23.01.2026 22:15:00

Tamir Tarihi: 24.01.2026 20:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ ERGENEKOM MAHALLESİ SUADİYE ÇADDESİ İÇERİSİNDE BULUNAN 1000 LİK ÇELİK BORU ARZASI SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: keçiören ilçesi geneli

KAZAN

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 24.01.2026 08:20:00

Tamir Tarihi: 24.01.2026 23:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ SUSUZ MAHALLESİ İSTANBUL YOLU ÇAMLIDERE 2200 LÜK İMALAT HATTI ÇALIŞMASINDA 200 LÜK DUKDİL BORU ARZASI SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: SARAY MAHALLSİ,SARAY BAYRAKTAR CAD, AKSOY CAD BAĞLI CAD SOKAKLAR

YENİMAHALLE

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 24.01.2026 09:30:00

Tamir Tarihi: 24.01.2026 21:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ SUSUZ MAHALLESİ İSTAMBUL YOLU ÇAMLIDERE 2200 LÜK İMALAT HATTI ÇALIŞMASINDA 200 LÜK DUKDİL BORU ARZASI SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: SUSUZ KÖYÜ VE DEMPA SANAYİ SİTESİ

ETİMESGUT

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 24.01.2026 09:45:00

Tamir Tarihi: 24.01.2026 21:00:00

Detay: Yeni Mahalle İlçesi Susuz Mahallesi İstanbul Yolu Ø2200 Çamlıdere İçme Suyu İmalat Hattı Çalışmasında Ø200 lük Duktil boru arızası nedeniyle Etimesgut İlçesi Göksu Mahallesi Bir kısmında basınç düşüklüğü ve susuzluk yaşanabilir. Bilgilerinize sunarız.

Etkilenen Yerler: Göksu Mahallesi Bir Kısmı