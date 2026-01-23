TOKİ Manisa kura sonuçları: 23 Ocak 2026 Manisa TOKİ asil ve yedek listesi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

TOKİ MANİSA KURA SONUÇLARI | Manisa'da sosyal konut hayali kuran vatandaşların nefeslerini tutarak takip ettiği TOKİ kura çekiliş, 23 Ocak 2026 Cuma günü sabah saatlerinde başlayarak gün boyu devam etti. Şehzadeler şehri Manisa'nın merkez ve çevre ilçelerini kapsayan projede, binlerce başvuru arasından şanslı isimler noter huzurunda tek tek çekildi. Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte, asil ve yedek hak sahiplerinin yer aldığı listeler netleşti. Vatandaşlar, hak sahibi olup olmadıklarını TOKİ'nin resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden TC kimlik numaralarıyla anında sorgulayabiliyor. İşte TOKİ Manisa kura sonuçları...

👉TOKİ Manisa kura sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın👈

TOKİ MANİSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekimi tamamlanan Manisa projeleri için sonuçlar iki farklı kanal üzerinden sorgulanabiliyor:

e-Devlet Üzerinden: Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama hizmetiyle TC kimlik numaranızı kullanarak sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: talep.toki.gov.tr adresi üzerinden ilçe ve proje seçerek isim listesine ulaşabilirsiniz.

MANİSA TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

Kura çekiminde belirlenen 7 bin 459 asil hak sahibinin yanı sıra, projedeki konut sayısının belirli bir yüzdesi kadar (genellikle %5 veya %10) yedek aday da seçildi. Asil adayların haklarından vazgeçmesi veya şartları sağlamaması durumunda, konut alma sırası bu yedek adaylara geçecek.

Manisa Merkez | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Manisa Akhisar| Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Manisa Alaşehir | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Manisa Demirci | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Manisa Gölmarmara | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Manisa Gördes | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Manisa Kırkağaç | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Manisa Kula | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Manisa Salihli | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Manisa Saruhanlı | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Manisa Selendi | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Manisa Soma | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Manisa Turgutlu | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın