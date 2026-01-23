CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TOKİ Manisa kura sonuçları: 23 Ocak 2026 Manisa TOKİ asil ve yedek listesi

TOKİ Manisa kura sonuçları: 23 Ocak 2026 Manisa TOKİ asil ve yedek listesi

Manisa’da binlerce ailenin heyecanla beklediği TOKİ'nin 500 bin konut projesi kapsamında kura çekilişleri tamamlandı. 23 Ocak 2026 tarihinde Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle, toplamda 7 bin 459 konutun hak sahibi ve yedek adayları belirlendi. Kura çekiminin ardından gözler 'İsim listesi açıklandı mı?' sorusuna çevrildi. İşte Manisa TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve asil-yedek isim listesine dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 18:59
TOKİ Manisa kura sonuçları: 23 Ocak 2026 Manisa TOKİ asil ve yedek listesi

TOKİ MANİSA KURA SONUÇLARI | Manisa'da sosyal konut hayali kuran vatandaşların nefeslerini tutarak takip ettiği TOKİ kura çekiliş, 23 Ocak 2026 Cuma günü sabah saatlerinde başlayarak gün boyu devam etti. Şehzadeler şehri Manisa'nın merkez ve çevre ilçelerini kapsayan projede, binlerce başvuru arasından şanslı isimler noter huzurunda tek tek çekildi. Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte, asil ve yedek hak sahiplerinin yer aldığı listeler netleşti. Vatandaşlar, hak sahibi olup olmadıklarını TOKİ'nin resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden TC kimlik numaralarıyla anında sorgulayabiliyor. İşte TOKİ Manisa kura sonuçları...

👉TOKİ Manisa kura sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın👈

TOKİ Manisa kura sonuçları

TOKİ MANİSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekimi tamamlanan Manisa projeleri için sonuçlar iki farklı kanal üzerinden sorgulanabiliyor:

e-Devlet Üzerinden: Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama hizmetiyle TC kimlik numaranızı kullanarak sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: talep.toki.gov.tr adresi üzerinden ilçe ve proje seçerek isim listesine ulaşabilirsiniz.

23 Ocak 2026 Manisa TOKİ asil ve yedek listesi

MANİSA TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

Kura çekiminde belirlenen 7 bin 459 asil hak sahibinin yanı sıra, projedeki konut sayısının belirli bir yüzdesi kadar (genellikle %5 veya %10) yedek aday da seçildi. Asil adayların haklarından vazgeçmesi veya şartları sağlamaması durumunda, konut alma sırası bu yedek adaylara geçecek.

Manisa Merkez | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Manisa Akhisar| Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Manisa Alaşehir | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Manisa Demirci | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Manisa Gölmarmara | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Manisa Gördes | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Manisa Kırkağaç | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Manisa Kula | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Manisa Salihli | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Manisa Saruhanlı | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Manisa Selendi | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Manisa Soma | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Manisa Turgutlu | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

