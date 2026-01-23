CANLI SKOR ANA SAYFA
Borsa'da son durum ne? 23 Ocak Cuma Borsa İstanbul CANLI

Borsa’da son durum 23 Ocak 2026: Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne rekor seviyeden başladı. Endeks, açılışta yüzde 0,57 yükselişle 12.924,20 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyelerinden birini gördü. Küresel piyasalardaki pozitif hava ve yatırımcı ilgisinin artması, endekste yükselişi destekleyen başlıca faktörler arasında yer aldı. Analistler, endekste teknik olarak 13.000 puan seviyesinin önemli direnç olduğunu belirtiyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 11:00
BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,57 prim yaparak 12.924,20 puana yükseldi ve tarihi zirveye yakın seviyelerde işlem görmeye başladı. Yatırımcıların yoğun ilgisiyle birlikte özellikle banka ve sanayi hisselerinde alımlar öne çıktı. Piyasa uzmanları, BIST 100'de kısa vadede yükselişin sürebileceğini ancak kâr satışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

BORSA İSTANBUL'DA REKOR ÜSTÜNE REKOR

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 yükselişle 12.851,49 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. Bugün ise endeks, önceki kapanışa göre 72,70 puan ve yüzde 0,57 artışla 12.924,20 puana yükselerek güne rekor seviyeden başladı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi ise yüzde 0,10 değer kazandı.

Sektör bazında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile madencilik olurken, en fazla kayıp yaşayan sektör yüzde 0,60 düşüşle menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak öne çıktı.

BIST 100 GÜNE ZİRVEDE BAŞLADI

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin nispeten azalması ve ABD ekonomisinin güçlü seyrini gösteren makroekonomik veriler risk iştahını artırırken, BIST 100 endeksi de genele yayılan alımlarla tarihi zirveye yükseldi.

ABD yönetiminin ekonomi politikaları ve açıklanan veriler küresel varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD'de büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi, ekonominin dirençli kaldığına işaret ederken, iş gücü piyasasına yönelik endişelerin de bir miktar azalmasını sağladı.

Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's'in Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerinin piyasalar tarafından yakından izleneceğini belirtti.

Ayrıca yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve finansal hesaplar raporu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat ve hizmet sektörüne ilişkin PMI verilerinin takip edileceği yoğun bir veri gündemi bulunuyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 13.100 puan seviyeleri direnç, 12.700 ve 12.600 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.

