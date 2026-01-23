Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşer mi?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Altın fiyatları 2026 yılına damga vurmaya devam ederken yatırımcılar kritik sorunun cevabını arıyor: Altın fiyatları düşer mi, yükseliş sürecek mi? Gram altın ve ons altındaki yükseliş trendi küresel piyasalardaki belirsizliklerle desteklenirken, uzmanlar kısa vadede dalgalanma riskine dikkat çekiyor. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararları ve dolar kurundaki hareketler altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Uzmanlara göre orta ve uzun vadede altın için yükseliş beklentisi korunurken, kısa vadede düzeltme hareketleri yaşanabilir. Peki altın fiyatları düşer mi, yükseliş sürer mi? İşte piyasaların yakından takip ettiği altın tahminleri ve beklentiler…

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR: GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI SON DURUM

Altın fiyatları küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yükseliş eğilimini sürdürürken, iç piyasada da gram altın ve çeyrek altın fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor. Türk ve yabancı piyasa kaynaklarına göre ons altındaki artış, dolar kuru ve merkez bankalarının para politikaları altın fiyatlarının seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Serbest piyasada gram altın 6.910 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın 11.400 TL civarında alıcı buluyor. Cumhuriyet altını ise 45.700 TL seviyesine yakın seyrediyor. Yarım altın ve Reşat altını fiyatlarında da yükseliş dikkat çekerken, 22 ayar bilezik ve has altın fiyatları da gün içinde artış gösterdi.

Yabancı piyasalarda ise ons altın 4.950 dolar civarında işlem görürken, analistler küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz politikalarının altın talebini desteklediğini belirtiyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz beklentileri ve dolar endeksindeki dalgalanmalar, ons altın fiyatlarında kısa vadeli oynaklığı artıran başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Türk piyasa uzmanları ise iç piyasada altın fiyatlarının büyük ölçüde döviz kuru hareketlerine bağlı olduğunu vurguluyor. Özellikle dolar/TL kurundaki yükseliş, gram altın fiyatlarının ons altınla birlikte yukarı yönlü hareket etmesine neden oluyor.

Uzmanlara göre kısa vadede altın fiyatlarında dalgalanma riski bulunsa da, küresel belirsizlik ortamının devam etmesi halinde altına olan talebin güçlü kalabileceği ve orta-uzun vadede yükseliş trendinin korunabileceği öngörülüyor.

TRUMP'TAN GRÖNLAND ÇIKIŞI! FED FAİZ BEKLENTİLERİ ALTIN PİYASASINI NASIL ETKİLEYECEK?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Buz Denizi'nde artan Rusya ve Çin etkisini gerekçe göstererek Grönland Adası'nın ABD'ye katılması yönündeki çıkışı uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Danimarka başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, bu talebe sert tepki göstererek Grönland'ın statüsünün tartışmaya açılmasına karşı çıktı. Bölgedeki jeopolitik gerilim, küresel piyasalarda risk algısını artıran unsurlar arasında yer aldı.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları da değerli metaller üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Piyasalar, Fed'in 2026 yılı içinde faiz indirimi sürecine girebileceğini fiyatlarken, analistler Ocak ayı toplantısında politika faizinin sabit tutulmasının daha olası olduğunu öngörüyor. Uzmanlara göre faiz indirimi beklentileri altın ve diğer değerli metallere olan talebi destekleyebilir.