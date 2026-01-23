Altın fiyatları yükseldi mi? 23 Ocak gram ve çeyrek altın kaç TL?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Altın fiyatları 23 Ocak 2026 Cuma günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları hem iç piyasada hem de küresel piyasalardaki gelişmelere göre anlık olarak değişiyor. Özellikle dolar kuru ve ons altındaki hareketlilik altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte 23 Ocak 2026 canlı altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 14:40
CANLI ALTIN FİYATLARI 23 OCAK 2026 | Altın fiyatları 23 Ocak 2026 Cuma günü piyasaların odağında yer alıyor. Yatırımcılar, düğün sezonu hazırlığı yapan vatandaşlar ve tasarruf sahipleri gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatlarını anlık olarak takip ediyor. Altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar, hem iç piyasa dinamikleri hem de küresel ekonomik gelişmelerle yakından bağlantılı olarak değişkenlik gösteriyor. Özellikle dolar/TL kuru, ABD Merkez Bankası (FED) faiz politikaları, enflasyon verileri ve ons altın fiyatındaki hareketlilik altın fiyatlarını doğrudan etkileyen temel faktörler arasında yer alıyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve jeopolitik riskler de yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oluyor. Vatandaşlar ise "Bugün gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?", "Tam altın fiyatı ne oldu?" gibi sorulara yanıt arıyor. Güncel altın fiyatları, kuyumcu alış-satış rakamları ve serbest piyasa verileri gün içerisinde sürekli güncelleniyor. İşte 23 Ocak 2026 Cuma günü için canlı altın fiyatları ve piyasadaki son durum…

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.851,33 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.852,37 TL

23 OCAK CUMA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,34 (Alış) - 43,35 (Satış)

◼EURO: 50,92 (Alış) - 50,92 (Satış)

◼STERLİN: 58,69 (Alış) - 58,70 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (23 OCAK 2026)

Gram Altın Alış: 6.851,33₺

Gram Altın Satış: 6.852,37₺

Çeyrek Altın Alış: 11.332,00₺

Çeyrek Altın Satış: 11.412,00₺

Yarım Altın Alış: 22.663,00₺

Yarım Altın Satış: 22.825,00₺

Tam Altın Alış: 44.572,30₺

Tam Altın Satış: 45.446,90₺

Ata Altın Alış: 45.965,19₺

Ata Altın Satış: 47.119,80₺

22 Ayar Bilezik Alış: 6.322,69₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.374,14₺

Gümüş Alış: 137,43₺

Gümüş Satış: 137,48₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 23 Ocak Cuma günü saat 14.40 itibarıyla alınmıştır.

