İzmir baraj doluluk oranlar 22 Ocak 2026 | Yeni kesintiler kapıda!

İzmir'de su krizi artık bir gelecek senaryosu olmaktan çıkıp şehrin acı bir gerçeği haline geldi. 2025 yazında İzmirlilerin uykusunu bölen gece yarısı su kesintileri, barajlardaki doluluk oranlarının 2026 yılına girerken de kritik seviyelerin altında kalmasıyla birlikte kalıcı bir tehdide dönüştü. Şehrin en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda suyun bitme noktasına gelmesi ve Gördes barajında doluluk oranının %0'a kadar gerilemesi, 2026 yazının çok daha sert geçeceğinin habercisi niteliğinde. Yağışların baraj havzalarına beklenen katkıyı sağlamaması ve yeraltı sularının alarm vermesiyle birlikte, İzmir halkını tasarruf çağrılarının ötesinde, planlı ve uzun süreli kesintilerin beklendiği zorlu bir dönem bekliyor.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI 22 OCAK 2026

İZSU'dan alınan en güncel verilere göre İzmir'deki barajların doluluk oranları şu şekildedir:

Tahtalı Barajı: %0,65

Balçova Barajı: %11,65

Ürkmez Barajı: %7,83

Güzelhisar Barajı: %41,46 (Şehrin en iyi durumdaki barajı)

Gördes Barajı: %0 (Tamamen Kurudu)

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %5,6

HANGİ İLÇELER RİSK ALTINDA?

Güncel veriler ışığında İzmir'in su haritasını ve riskli bölgeleri analiz edildiğinde, durumun ciddiyeti daha net ortaya çıkıyor. Şehrin can damarı olan Tahtalı Barajı'ndaki %0,65'lik oran, krizin merkez üssünü belirliyor. İzmir barajlarındaki su seviyesinin dip noktaya gerilemesi, şehrin farklı bölgeleri için farklı risk senaryolarını beraberinde getiriyor. İZSU verileri ve barajların beslediği hatlar dikkate alındığında, olası kesintilerden ilk etapta etkilenecek ilçeler ve risk bölgeleri şu şekilde ayrışıyor:

🚨 1. DERECE RİSK BÖLGESİ (Metropol Devleri)

Etkilenen İlçeler: Buca, Karabağlar, Gaziemir, Konak'ın bir kısmı ve Menderes. İzmir'in su ihtiyacının yaklaşık %40'ını tek başına sırtlayan Tahtalı Barajı, %0,65 ile artık "ölü hacim" seviyesine geldi. Bu barajdan beslenen yoğun nüfuslu ilçeler, suyun yetersizliği durumunda ana iletim hatlarından en çok etkilenen bölge olacak.

⚠️ 2. DERECE RİSK BÖLGESİ (Kuzey ve Doğu Hattı) Etkilenen İlçeler: Bornova, Karşıyaka ve Bayraklı. İzmir'in bir diğer büyük kaynağı olan Gördes Barajı %0 dolulukla tamamen devre dışı kalmış durumda. Bu bölgeye su sağlamak için yer altı kuyuları (Göksu-Sarıkız hatları) tam kapasite çalıştırılsa da, baraj desteği olmadan sürdürülebilirlik çok zor görünüyor.

📍 3. DERECE RİSK BÖLGESİ (Turizm Hattı) Etkilenen İlçeler: Çeşme, Alaçatı ve Urla. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı %5,60 ile alarm veriyor. Yaz aylarında nüfusu 10 katına çıkan bu bölgede, mevcut suyun sezon ortasına kadar dayanması mucizelere bağlı. Şimdiden planlı gece kesintilerinin en sık yaşanacağı bölge burası.

2025 YAZINDAKİ KESİNTİLER SÜRECEK Mİ?

İzmir'de 6 Ağustos 2025 tarihinden itibaren İZSU bünyesindeki Su Kurulu kararıyla, kent genelinde gece saat 23.00 ile 05.00 arasında kısmi su kesintileri uygulanmaya başlanmıştı. Çeşme gibi turistik ilçelerde ise bu süre gece 10 saatlik (23.00 - 09.00) zorunlu kesintilere kadar ulaşmıştı.

2026 yılına girilirken barajlardaki 'dipten dönüş' sinyalleri yetersiz kaldı. Uzmanlar, yer altı sularının 300-400 metre derinliklerden çekilmeye başlandığını ve mevcut yağışların barajları doldurmaya yetmediğini belirterek; 2026 yazında su kesintilerinin çok daha kapsamlı ve uzun süreli olabileceği konusunda uyarıyor.