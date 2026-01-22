Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 22 Ocak 2026 Instagram erişim sorunu

Popüler sosyal medya ağı Instagram'da, 22 Ocak 2026 akşam saatlerinden itibaren, kullanıcıların bir kısmı erişim problemi yaşıyor. Mobil uygulama üzerinden giriş yapmaya çalışanlar akışın güncellenmediğini bildirirken, masaüstü sürümünde de yavaşlamalar gözlemleniyor. Henüz Meta (Facebook) kanadından resmi bir açıklama gelmezken, sorunun bölgesel bazlı bir sunucu hatası mı yoksa genel bir güncelleme çalışması mı olduğu merak konusu. Sosyal medyada X (eski adıyla Twitter) üzerinden binlerce kullanıcı 'InstagramDown' etiketiyle sorunu raporlamaya devam ediyor. İşte Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek? sorularının cevabı...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

22 Ocak 2026 akşam saatlerinden itibaren Instagram kullanıcıları uygulamaya girişte ve içerik görüntülemede ciddi sorunlar yaşamaya başladı. Kullanıcıların bir kısmı 'Akış yenilenemedi' uyarısı alırken, bir kısmı ise doğrudan uygulamanın kapanması veya beyaz ekran sorunuyla karşılaşıyor. Hata raporları ve X paylaşımlarında sorunun sadece Türkiye ile sınırlı olmadığı, Avrupa ve Amerika merkezli sunucularda da anlık veri kopuşları yaşandığı öğrenilirken teknik aksaklığın temelinde Meta sunucularındaki bir konfigürasyon hatası veya küresel bir güncelleme çalışması olduğu tahmin ediliyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram ve bağlı olduğu çatı kuruluş Meta, bu tür küresel çaplı sorunları genellikle 1 ile 3 saat içerisinde çözüme kavuşturuyor. Eğer sorun sadece Türkiye'deki servis sağlayıcıları veya bölgesel sunucularla ilgiliyse, düzelme süreci daha hızlı gerçekleşebilir. Şu an için kademeli bir iyileşme beklense de, uygulamanın tamamen stabil hale gelmesinin gece yarısını bulabileceği öngörülüyor.

META'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Henüz Meta (Instagram, Facebook, WhatsApp) resmi iletişim kanallarından veya Meta Status sayfasından konuya dair yazılı bir açıklama gelmedi. Şirket genellikle bu tarz büyük arızaların ardından, sorun tamamen çözüldüğünde veya operasyonel bir müdahale gerektiğinde bilgilendirme yapıyor. Ancak teknik ekiplerin küresel çaptaki bu dalgalanmayı durdurmak için müdahale ettiği biliniyor. Gelişmeler gelmeye devam ettikçe haberimiz güncellenecektir.