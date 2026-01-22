AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Güz dönemi final sonuçları tarihi!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

AÖF öğrencileri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Güz Dönemi final sınavlarını geride bırakmasının ardından mezuniyet ya da üst döneme geçiş için kritik olan notlarını bekliyor. Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavlarda optik formların değerlendirme süreci devam ederken, geçmiş dönemlerdeki açıklanma süreleri referans alındığında sonuçların 26 Ocak ile 30 Ocak 2026 tarihleri arasında ilan edilmesi öngörülüyor. Öğrenciler, aldıkları puanların yanı sıra vize ve final ortalamasıyla oluşan harf notlarını da bu ekranda görebilecekler. İşte detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçlarını genellikle sınavın tamamlandığı tarihten itibaren 10 ile 15 gün içerisinde erişime açmaktadır. 17-18 Ocak 2026 tarihinde yapılan final sınavlarının ardından, değerlendirme süreci titizlikle yürütülüyor. Geçmiş dönem uygulamaları göz önüne alındığında, sonuçların 26 Ocak Pazartesi ile 30 Ocak Cuma tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor. Üniversiteden henüz resmi bir saat açıklaması gelmese de, sonuçlar genellikle mesai saatleri bitimine yakın veya akşam saatlerinde sisteme yükleniyor.

AÖF SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖF sonuçları açıklandığı andan itibaren öğrenciler notlarını internet üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç kağıdı adrese gönderilmediği için şu adımları takip etmeniz gerekiyor:

1. Adım) AÖS Giriş: Anadolu Üniversitesi'nin resmi öğrenci otomasyonu olan aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine gidin.

2. Adım) Kimlik Doğrulama: T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Şifresini bilmeyenler e-Devlet kapısı seçeneği ile de güvenli giriş yapabilirler.

3. Adım) Sonuçlar Sekmesi: Panelde yer alan "Sınav Sonuçları" veya "Not Durumu" sekmesine tıklayın.

4. Adım) Dönem Seçimi: 2025-2026 Güz Dönemi başlığını seçerek tüm derslerinizin vize, final ve başarı notu dökümüne ulaşabilirsiniz.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

AÖF'de bir dersten başarılı olabilmek için o dersin başarı notunun 35 veya üzeri olması gerekmektedir. Başarı notu hesaplanırken şu formül uygulanır:

Vize (Ara Sınav) Etkisi: %30 + Final (Dönem Sonu) Etkisi: %70

Örnek Hesaplama: Vizeden 50, finalden 60 alan bir öğrencinin notu;

(50 x 0,30) + (60 x 0,70) = 15 + 42 = 57 olacaktır. Bu not, dersin o dönemki ortalamasına (çan eğrisi) göre AA, BA, BB... gibi harf notlarına dönüştürülür.

Eğer notunuz 35'in altında kalırsa "FF" ile doğrudan kalmış sayılırsınız. 35-40 arasındaki notlar ise genellikle "koşullu geçiş" (CD, DC, DD) olarak değerlendirilir; bu durumda dersi geçmeniz için genel not ortalamanızın (GNO) 2.00 üzerinde olması şarttır.