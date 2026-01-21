CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi: T.C. no ile anlık sorgula! Asil ve yedekler

TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi: T.C. no ile anlık sorgula! Asil ve yedekler

Trabzon’da binlerce ailenin büyük bir umutla beklediği 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimi bugün tamamlandı. KTÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleştirilen ve canlı yayınlanan çekilişle, toplam 3 bin 734 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada isimleri asil ve yedek listede yer alan vatandaşlar, Trabzon’un merkez ve ilçelerinde inşa edilecek yeni yuvalarına bir adım daha yaklaştı. İşte 21 Ocak 2026 Trabzon TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve detaylar...

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 18:08





TOKİ TRABZON KURA SONUÇLARI | Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde, 21 Ocak Çarşamba günü Trabzon heyecanı yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Trabzon Valisi Tahir Şahin'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, noter huzurunda ilk kuralar çekildi. 40 binin üzerinde başvurunun yapıldığı Trabzon'da, sosyal adalet ve fırsat eşitliği çerçevesinde; şehit yakınları, engelliler, emekliler ve gençler için ayrılan kontenjanlar dahilinde hak sahipleri tek tek ilan edildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek isim listeleri dijital platformlar üzerinden erişime açıldı. İşte TOKİ Trabzon kurası çekiliş sonuçları...



TOKİ TRABZON KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Noter onayının ardından sisteme yüklenen Trabzon TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

e-Devlet Kapısı: e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Arama çubuğuna "TOKİ Kura Sonuçları" yazarak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmeti üzerinden sonucunuzu anlık olarak görüntüleyin.

e-DEVLET TOKİ Trabzon kura sonuçlarını öğrenmek için tıklayın

TOKİ Resmi Web Sitesi: TOKİ'nin resmi internet adresi olan www.toki.gov.tr üzerinden "Kura Sonuçları" sekmesine tıklayarak il, ilçe ve proje seçimiyle tüm isim listesine ulaşabilirsiniz.

SMS Bilgilendirmesi: Hak sahibi olan vatandaşlara, başvuru sırasında sisteme kayıt ettikleri cep telefonu numaralarına bilgilendirme mesajı gönderilmektedir.



TOKİ TRABZON İLÇE İLÇE ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ

TRABZON-MERKEZ👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

TRABZON-AKÇAABAT👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

TRABZON-ARAKLI 👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

TRABZON-ARSİN 👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

TRABZON-BEŞİKDÜZÜ 👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

TRABZON-DERNEKPAZARI 👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

TRABZON-DÜZKÖY 👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

TRABZON-KÖPRÜBAŞI👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

TRABZON-MAÇKA👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

TRABZON-OF👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

TRABZON-SÜRMENE👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

TRABZON-ŞALPAZARI👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

TRABZON-TONYA👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

TRABZON-VAKFIKEBİR👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

TRABZON-YOMRA👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

