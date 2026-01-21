TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi: T.C. no ile anlık sorgula! Asil ve yedekler

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

TOKİ TRABZON KURA SONUÇLARI | Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde, 21 Ocak Çarşamba günü Trabzon heyecanı yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Trabzon Valisi Tahir Şahin'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, noter huzurunda ilk kuralar çekildi. 40 binin üzerinde başvurunun yapıldığı Trabzon'da, sosyal adalet ve fırsat eşitliği çerçevesinde; şehit yakınları, engelliler, emekliler ve gençler için ayrılan kontenjanlar dahilinde hak sahipleri tek tek ilan edildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek isim listeleri dijital platformlar üzerinden erişime açıldı. İşte TOKİ Trabzon kurası çekiliş sonuçları...

TOKİ TRABZON KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Noter onayının ardından sisteme yüklenen Trabzon TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

e-Devlet Kapısı: e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Arama çubuğuna "TOKİ Kura Sonuçları" yazarak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmeti üzerinden sonucunuzu anlık olarak görüntüleyin.

e-DEVLET TOKİ Trabzon kura sonuçlarını öğrenmek için tıklayın

💫 Yüzyılın konut projesi heyecanı Trabzon'da devam ediyor... 🏘️ Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sn. @a_uraloglu, Bakan Yardımcımız Sn. Ömer Bulut, TOKİ Başkanımız Sn. M. Levent Sungur, İl Protokolü ve vatandaşlarımızın katılımıyla Yüzyılın Konut Projesi 5⃣0⃣0⃣ Bin Sosyal Konut'un… pic.twitter.com/jnMxczGxXH — TOKİ (@Toki_Kurumsal) January 21, 2026

TOKİ Resmi Web Sitesi: TOKİ'nin resmi internet adresi olan www.toki.gov.tr üzerinden "Kura Sonuçları" sekmesine tıklayarak il, ilçe ve proje seçimiyle tüm isim listesine ulaşabilirsiniz.

SMS Bilgilendirmesi: Hak sahibi olan vatandaşlara, başvuru sırasında sisteme kayıt ettikleri cep telefonu numaralarına bilgilendirme mesajı gönderilmektedir.

TOKİ TRABZON İLÇE İLÇE ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ

TRABZON-MERKEZ👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın TRABZON-AKÇAABAT👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın TRABZON-ARAKLI 👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın TRABZON-ARSİN 👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın TRABZON-BEŞİKDÜZÜ 👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın TRABZON-DERNEKPAZARI 👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın TRABZON-DÜZKÖY 👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın TRABZON-KÖPRÜBAŞI👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın TRABZON-MAÇKA👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın TRABZON-OF👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın TRABZON-SÜRMENE👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın TRABZON-ŞALPAZARI👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın TRABZON-TONYA👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın TRABZON-VAKFIKEBİR👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın TRABZON-YOMRA👉| Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın