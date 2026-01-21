Balıkesir deprem son dakika! AFAD şiddetini duyurdu: Hangi illerden hissedildi?

Balıkesir, akşam saatlerinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan ilk verilere göre, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, başta Balıkesir merkez olmak üzere Bursa, Çanakkale ve İzmir'in bazı ilçelerinde de net bir şekilde hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, yetkililer saha tarama çalışmalarının ivedilikle başlatıldığını bildirdi. Sarsıntının herhangi bir can veya mal kaybına yol açıp açmadığına dair resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Türkiye'nin sismik hareketliliği en yüksek bölgelerinden biri olan Balıkesir, bugün saat 18.11 sıralarında meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin eş zamanlı paylaştığı verilere göre, sarsıntının merkez üssü Balıkesir merkez olarak belirlenirken depremin yerin oldukça sığ bir noktasında, yaklaşık 11 km derinlikte gerçekleşmesi hissedilme oranını artırdı. Başta Bursa, Çanakkale, Manisa ve İstanbul'un bazı yakaları olmak üzere geniş bir alanda paniğe neden olan sarsıntı sonrası, deprem uzmanlarından ilk değerlendirmeler gelmeye başladı. Vatandaşların sokaklara döküldüğü bölgede, olası artçı sarsıntılara karşı uyarılar yapılırken; Valilik ve ilgili birimler can veya mal kaybı olup olmadığına dair saha raporlarını derlemeye devam ediyor.

