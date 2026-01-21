Balıkesir deprem son dakika! AFAD şiddetini duyurdu: Hangi illerden hissedildi?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika deprem haberleri... AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika verilerine göre Balıkesir merkezli 4,5 büyüklüğünde şiddetli bir sarsıntı meydana geldi. Marmara ve Ege bölgesindeki pek çok ilde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar 'Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi?' sorularına yanıt aramaya başladı. Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı sonrası Balıkesir Valiliği ve AFAD ekipleri saha tarama çalışmalarına hız verdi. İşte Balıkesir depreminin hissedildiği iller, depremin şiddeti ve son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 18:28 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 18:48
Balıkesir, akşam saatlerinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan ilk verilere göre, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, başta Balıkesir merkez olmak üzere Bursa, Çanakkale ve İzmir'in bazı ilçelerinde de net bir şekilde hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, yetkililer saha tarama çalışmalarının ivedilikle başlatıldığını bildirdi. Sarsıntının herhangi bir can veya mal kaybına yol açıp açmadığına dair resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Türkiye'nin sismik hareketliliği en yüksek bölgelerinden biri olan Balıkesir, bugün saat 18.11 sıralarında meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin eş zamanlı paylaştığı verilere göre, sarsıntının merkez üssü Balıkesir merkez olarak belirlenirken depremin yerin oldukça sığ bir noktasında, yaklaşık 11 km derinlikte gerçekleşmesi hissedilme oranını artırdı. Başta Bursa, Çanakkale, Manisa ve İstanbul'un bazı yakaları olmak üzere geniş bir alanda paniğe neden olan sarsıntı sonrası, deprem uzmanlarından ilk değerlendirmeler gelmeye başladı. Vatandaşların sokaklara döküldüğü bölgede, olası artçı sarsıntılara karşı uyarılar yapılırken; Valilik ve ilgili birimler can veya mal kaybı olup olmadığına dair saha raporlarını derlemeye devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER | TIKLA-GÖR

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER | TIKLA-GÖR

