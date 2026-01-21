TOKİ Tokat kura çekilişi tamamlandı! İşte ilçe ilçe asil ve yedek isim listesi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, Tokat'ta kura heyecanı sona erdi. 26 Haziran Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans Salonu'nda noter denetiminde gerçekleştirilen çekilişle, binlerce Tokatlı vatandaş ev sahibi olma hakkı kazandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren heyecanla sonuçları bekleyen adaylar için asil ve yedek isim listeleri sisteme yüklenmeye başladı. Şeffaflık ilkesi gereği YouTube üzerinden anlık paylaşılan kura maratonunun ardından, hak sahipliği durumları e-Devlet Kapısı ve TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabiliyor. İşte TOKİ Tokat kura sonuçları...

TOKİ TOKAT KURA SONUÇLARI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde bugün sıra Tokat'taydı. Şehir genelinde büyük bir heyecanla takip edilen kura çekimiyle ilgili öne çıkan detaylar şunlar:

Toplam Konut Sayısı: Tokat genelinde toplam 3 bin 392 sosyal konutun hak sahibi bugün yapılan çekilişle belirlendi.

Kura Başlangıç Saati: Noter huzurunda gerçekleştirilen resmi tören bugün saat 13.00 itibarıyla başladı.

Çekilişin Yapıldığı Yer: Kura heyecanı, Tokat il merkezinde bulunan 26 Haziran Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans Salonu'nda yaşandı. Salona gelemeyen binlerce vatandaş ise süreci TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden anlık olarak takip etti.

Çekilişlerde; şehit aileleri ve gaziler, engelli vatandaşlar, emekliler, gençler ve diğer başvuru sahipleri için ayrılan kontenjanlar tek tek açıklandı.

💫 Tokat'ta Kura Heyecanı... 🏘️ Tokat Valisi Sn. @abdullahkoklu, TOKİ Finansman Dairesi Başkanımız Sn. Ayhan Karaca, İl Protokolü ve vatandaşlarımızın katılımıyla Yüzyılın Konut Projesi 5️⃣0️⃣0️⃣ Bin Sosyal Konut'un Tokat ili kurası çekildi. 👨‍👩‍👧‍👦 Noter huzurunda 3️⃣.3️⃣9️⃣2️⃣ hak… pic.twitter.com/80olThe5dT — TOKİ (@Toki_Kurumsal) January 21, 2026

TOKİ TOKAT İLÇE İLÇE ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ

