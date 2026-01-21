CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler TOKİ Tokat kura çekilişi tamamlandı! İşte ilçe ilçe asil ve yedek isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Tokat etabının kuraları, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü noter huzurunda çekildi. Saat 13.00’te başlayan ve canlı yayınlanan çekilişle, Tokat Merkez başta olmak üzere toplam 11 ilçede inşa edilecek 3 bin 392 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Kurada ismi çıkan vatandaşlar büyük sevinç yaşarken, sonuçları henüz öğrenemeyenler için e-Devlet ve TOKİ sorgulama ekranları erişime açıldı. İşte 21 Ocak 2026 Tokat TOKİ kura sonuçları tam isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 17:51 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 18:12
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, Tokat'ta kura heyecanı sona erdi. 26 Haziran Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans Salonu'nda noter denetiminde gerçekleştirilen çekilişle, binlerce Tokatlı vatandaş ev sahibi olma hakkı kazandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren heyecanla sonuçları bekleyen adaylar için asil ve yedek isim listeleri sisteme yüklenmeye başladı. Şeffaflık ilkesi gereği YouTube üzerinden anlık paylaşılan kura maratonunun ardından, hak sahipliği durumları e-Devlet Kapısı ve TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabiliyor. İşte TOKİ Tokat kura sonuçları...

TOKİ Tokat kura çekilişi tamamlandı!

TOKİ TOKAT KURA SONUÇLARI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde bugün sıra Tokat'taydı. Şehir genelinde büyük bir heyecanla takip edilen kura çekimiyle ilgili öne çıkan detaylar şunlar:

e-DEVLET TOKAT TOKİ SONUÇLARI | TIKLA ÖĞREN

Toplam Konut Sayısı: Tokat genelinde toplam 3 bin 392 sosyal konutun hak sahibi bugün yapılan çekilişle belirlendi.

Kura Başlangıç Saati: Noter huzurunda gerçekleştirilen resmi tören bugün saat 13.00 itibarıyla başladı.

Çekilişin Yapıldığı Yer: Kura heyecanı, Tokat il merkezinde bulunan 26 Haziran Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans Salonu'nda yaşandı. Salona gelemeyen binlerce vatandaş ise süreci TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden anlık olarak takip etti.

Çekilişlerde; şehit aileleri ve gaziler, engelli vatandaşlar, emekliler, gençler ve diğer başvuru sahipleri için ayrılan kontenjanlar tek tek açıklandı.

TOKİ Tokat ilçe ilçe asil ve yedek isim listesi

TOKİ TOKAT İLÇE İLÇE ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ

TOKAT-MERKEZ👉|Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

TOKAT-ALMUS👉

|Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

TOKAT-ARTOVA👉

|Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

TOKAT-BAŞÇİFTLİK👉

|Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

TOKAT-ERBAA👉

|Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

TOKAT-ERBAA TANOBA👉

|Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

TOKAT-NİKSAR👉

|Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

TOKAT-PAZAR👉

|Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

TOKAT-REŞADİYE👉

|Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

TOKAT-SULUSARAY👉

|Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

TOKAT-TURHAL👉

|Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

TOKAT-YEŞİLYURT👉

|Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

TOKAT-ZİLE👉

|Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

