Emekli maaş farkı ödeme tarihleri 2026 | SSK, Bağkur emekli zam farkı ne zaman yatar?

2026 yılının ilk altı ayı için uygulanacak olan emekli zammı netleşti ancak en düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran düzenleme henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden yasa teklifinin yasalaşma sürecine bağlı olarak, SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu ay maaşlarını mevcut sistem üzerinden almaya başladı. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgilere göre, yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından oluşacak 'zam farkları' için ayrı bir ödeme takvimi oluşturulacak. Memur emeklileri için ise 1-14 Ocak tarihleri arasındaki farkların ay sonuna kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. İşte emekli maaş zam farkı ödeme tarihleri...

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2026

2026 yılı Ocak ayı emekli zammı ve en düşük emekli maaşının 20.000 TL'ye yükseltilmesi kararı sonrası, gözler ödeme takvimine çevrildi. Düzenlemenin yasalaşma sürecine bağlı olarak, milyonlarca emekli için ödemeler tahsis numarasına göre belirli günlere yayıldı. Memur emeklileri maaş farklarını Ocak ayının son haftasında alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için süreç aşağıda belirtilen rutin takvim ve ardından gelecek olan "fark ödemesi" şeklinde ilerliyor.

Emekliler için kritik soru şu: Maaşımı ne zaman tam alacağım? Bu durum meclisteki yasal sürecin hızına bağlı olarak iki şekilde gerçekleşebilir:

❗Eğer 20 bin TL'lik yeni düzenleme maaş gününüze kadar yasalaşırsa, Ocak ayı maaşınızı doğrudan 20 bin TL olarak tek seferde çekeceksiniz.

❗Eğer yasa maaş gününüze yetişmezse, hesabınıza önce eski tutar yatacak. Aradaki 3 bin 119 TL'lik zam farkı ise birkaç gün sonra "ek ödeme" adı altında ayrıca hesabınıza gönderilecek. Yani hiçbir hak kaybı olmayacak, sadece ödeme iki parça halinde yapılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI VE KÖK MAAŞ HESABI

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emeklilerimizin aylık ödemeleri, tahsis numaralarının son hanesine göre her ayın 17'si ile 27'si arasında hesaplara yatırılmaktadır. 2026 Ocak ayı için belirlenen 20 bin TL taban aylık düzenlemesi, meclis takvimiyle ödeme tarihlerine yetiştiği takdirde emekliler maaşlarını tek seferde zamlı olarak alabilecektir. Ancak yasal sürecin uzaması durumunda, mevcut tutar ödenecek; aradaki fark ise daha sonra "ek ödeme" olarak hesaplara tanımlanacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, maaş artışının teknik detayıdır. En düşük emekli aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılmasıyla oluşan 3 bin 119 liralık artış, doğrudan SGK prim gelirlerinden değil, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle karşılanacaktır. Dolayısıyla yapılan bu yaklaşık %18,48'lik "tamamlama artışı" emeklilerin kök maaşlarına eklenmeyecektir. Gelecek dönemlerdeki zamlar, devlet desteğiyle yükseltilen 20 bin TL üzerinden değil, kişinin kendi primleriyle oluşan gerçek "kök maaşı" üzerinden hesaplanmaya devam edecektir.

SSK, BAĞKUR EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATAR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her ay olduğu gibi Ocak 2026 döneminde de tahsis numaralarının son rakamına göre maaşlarını alıyorlar. Ancak en düşük emekli maaşı düzenlemesi (16.881 TL'den 20.000 TL'ye geçiş) henüz Resmi Gazete'de yayımlanmamasından dolayı, oluşan 3.119 TL'lik fark ana maaş gününden hemen sonra veya Şubat ayının ilk haftasında ayrıca yatırılacak.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE SSK (4A) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Son rakamı 9 olanlar: Ayın 17'sinde

Son rakamı 7 olanlar: Ayın 18'inde

Son rakamı 5 olanlar: Ayın 19'unda

Son rakamı 3 olanlar: Ayın 20'sinde

Son rakamı 1 olanlar: Ayın 21'inde

Son rakamı 8 olanlar: Ayın 22'sinde

Son rakamı 6 olanlar: Ayın 23'ünde

Son rakamı 4 olanlar: Ayın 24'ünde

Son rakamı 2 olanlar: Ayın 25'inde

Son rakamı 0 olanlar: Ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.

BAĞ-KUR (4B) EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME GÜNLERİ

Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız ise maaşlarını şu sıralamayla alıyor:

Tahsis numarası son hanesi 5, 7 ve 9 olanlar: Her ayın 25'inde

Tahsis numarası son hanesi 3 ve 1 olanlar: Her ayın 26'sında

Tahsis numarası son hanesi 4, 6 ve 8 olanlar: Her ayın 27'sinde

Tahsis numarası son hanesi 0 ve 2 olanlar: Her ayın 28'inde